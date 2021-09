Emirates accelera sugli States con 78 voli a settimana













Da ottobre, Emirates aumenterà le frequenze dei voli verso numerose destinazioni degli Stati Uniti, che proprio in questi giorni hanno comunicato la riapertura dei confini ai viaggiatori stranieri completamente vaccinati.

La compagnia aerea sta ripristinando il suo network in risposta alla crescente domanda dei clienti, a una maggiore fiducia e all’allentamento dei protocolli di viaggio internazionali (non solo quelli Usa). Inoltre, si registra un interesse da parte dei viaggiatori statunitensi verso Dubai, che quest’inverno ospiterà una serie di importanti eventi tra cui Expo 2020 Dubai.

A partire da ottobre, Emirates opererà 78 voli settimanali verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, con un aumento dei voli settimanali previsti per Boston (cinque voli settimanali), Dallas (cinque voli settimanali), New York (19 voli settimanali), San Francisco (cinque voli settimanali), Seattle (cinque voli settimanali) e Washington DC (cinque voli settimanali).

Emirates ha già ripristinato i voli giornalieri del periodo pre Covid per Chicago, Los Angeles e sulle rotte che collegano Atene-Newark e Milano-New York.

Quanto alla stagione invernale, la compagnia aerea prevede di integrare ulteriormente la propria capacità ed entro l’inizio di dicembre avrà ripristinato oltre il 90% delle sue frequenze di volo pre Covid negli Stati Uniti, con servizi giornalieri per Boston, Dallas, Houston, San Francisco, Seattle e Washington DC oltre ai voli giornalieri doppi per New York.

I clienti statunitensi avranno anche maggiori opportunità di volare sull’iconico Airbus A380 della compagnia aerea a partire da novembre, con 35 voli settimanali. Anche i voli tra Milano e New York saranno effettuati con l’A380 dal 31 ottobre.

Attraverso l’accordo di codesharing con JetBlue, i clienti Emirates potranno godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 63 destinazioni negli Stati Uniti e più di 100 destinazioni attraverso l’interlining con Alaska Airlines.