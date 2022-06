Emirates a quota 550mila pax tra giugno e luglio













Oltre 550mila partenze tra giugno e luglio: è il report da record di Emirates, che per la stagione estiva ha allestito un’offerta di oltre 2.400 voli settimanali in tutto il suo network. Tra l’altro, la compagnia aerea continua ad aggiungere voli e frequenze, ove possibile, per incrementare la sua programmazione e quest’estate opererà quasi l’80% della sua capacità pre pandemia, con oltre 1 milione di posti settimanali disponibili.

I volumi di prenotazioni giornaliere stanno crescendo con l’avvicinarsi delle vacanze estive, ed Emirates sta esortando i clienti che non hanno ancora pianificato le loro vacanze o organizzato il viaggio a prenotare ora, per assicurarsi di poter viaggiare nelle date e sui voli che preferiscono.

Tra le mete di punta per i viaggiatori che partono dagli Emirati Arabi Uniti per visitare familiari e amici, le sei rotte in Gran Bretagna, Il Cairo, Amman, le sei rotte in India, Manila e Beirut. Anche il traffico dei viaggi leisure dagli Emirati Arabi Uniti sarà ai massimi storici, con decine di viaggiatori, soprattutto famiglie e coppie, che si dirigeranno verso Bangkok, Istanbul, Vienna, Zurigo, Nizza, Phuket, Singapore, Oslo, Kuala Lumpur, Brisbane e la costa occidentale degli Stati Uniti, grazie alla progressiva apertura dei paesi al turismo e alla riduzione delle restrizioni d’ingresso.

Questa estate la compagnia aerea volerà verso 35 destinazioni con l’A380 quest’estate e i clienti potranno vivere l’experience dell’aereo più iconico della compagnia, tra cui la famosa lounge di bordo e la Shower Spa, oltre ad altre esperienze pluripremiate in ogni classe.

Dal 1° agosto, poi, i clienti che viaggiano da Dubai a Londra, Parigi e Sydney potranno provare la nuova Premium Economy della compagnia aerea, completa di aree di check in dedicate, sedili lussuosi.

Mentre i clienti che tornano dalle vacanze all’estero possono continuare le loro esperienze estive a Dubai con My Emirates Pass: tra il 1° maggio e il 30 settembre è possibile usufruire di offerte in oltre 500 luoghi, tra cui ristoranti, punti vendita di grandi firme, centri benessere e attrazioni esclusive in tutta la città, semplicemente mostrando la carta d’imbarco Emirates.