Emilia Romagna in ripresa: tornano i tedeschi e gli austriaci













Cresce il turismo in Emilia Romagna, dove aumentano le prenotazioni per l’estate e tornano a salire le richieste provenienti dai turisti stranieri. È quanto emerge da un’analisi svolta da Unioncamere Emilia Romagna in collaborazione con Isnart e Unioncamere Italiana e presentata nel corso del webinar “Dal tour al turismo attraverso i dati”.

Stando ai dati, le vendite del 2022 risultano promettenti con un trend mensile più elevato di quello del 2019 per i primi tre mesi dell’anno (52,4% di camere occupate a gennaio, 53,6% a febbraio, 51,9% a marzo).

Più contenuta la dinamica di aprile e maggio che cede, però, il passo alla forte rimonta di giugno che riporta valori del mese in linea col massimo storico del 2019.

A segnare questa ripresa del turismo regionale le famiglie con bambini (58% delle strutture), ma fanno segnare un buon risultato anche le coppie senza figli (33%).

In rilancio, finalmente, la clientela straniera, in particolare da Germania, Austria e Svizzera. Quanto alle motivazioni di visita prevalenti il 51% dei turisti sceglie l’Emilia-Romagna per una vacanza al mare ma avanzano i “nuovi turismi” fatti di cultura, sport, shopping o anche enogastronomia.