Embratur promuove il turismo sostenibile in Brasile













Il Brasile destinazione perfetta per il turismo sostenibile. Almeno secondo l’organizzazione no profit olandese Green Destinations che ha incluso nella classifica annuale delle Top 100 Green Destination diverse città brasiliane situate negli stati di Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio do Sul.

Sono tante, infatti le iniziative attivate nei territori per promuovere la sostenibilità anche in ambito turistico, dalla creazione di veri e propri santuari ecologici alla promozione di attività sportive ed Outdoor, alla creazione di itinerari nell’incredibile natura brasiliana.

Iniziando dal nord del Brasile, nello stato di Rio Grande do Norte, famoso per i 400 km di costa, il Carnevale e gli eventi religiosi, Tibau do Sul è un riferimento per il turismo sostenibile grazie al pieno supporto e coinvolgimento della comunità in tutte le attività turistiche comprese l’avvistamento di tartarughe e delfini e gli sport di mare come surf e windsurf. Per il turismo slow, invece si può scegliere São Miguel do Gostoso dove le attività principali sono la pesca e l’agricoltura.

A Santa Catarina si può fare di tutto: immersioni, deltaplano, trekking, scalate, canoa e discesa in corda doppia. Gia conosciuta dal turismo italiano, la regione ospita Forquilhinha con il São Francisco de Assis Ecological Park,m cinque ettari di foresta atlantica. Gaspar invece ha sviluppato progetti di ecoturismo, enogastronomia e sport. Poi c’è Bombinhas, famosa come la Capitale del Brasile per le immersioni.

Rio Grande do Sul è poi una regione multiculturale con spiagge scenografiche e il sito Unesco São Miguel Arcanjo che testimonia l’arrivo dei gesuiti in Brasile nel 1549. Nella regione, Rolante offre diverse tipologie di esperienze green, dal sentiero Waterfalls and Mountains Circuit lungo 120 km alle molte cascare ai percorsi in bici nella foresta. Un’ulteriore tappa è senza dubbio la collina di Morro Grande con un percorso naturale per il volo libero (altezza 841 mt).