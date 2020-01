Ellade Viaggi presenta alle adv pugliesi la linea veloce Otranto-Corfù

Liberty Lines ed Ellade Viaggi incontreranno la prossima settimana – il 29 e 30 gennaio – le agenzie di viaggi pugliesi per presentare la linea veloce estiva Otranto-Corfù. Quattro eventi programmati a Bari, Brindisi, Lecce e Taranto per consentire agli addetti ai lavori di conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa.

Si tratta del collegamento via mare più breve fra Italia e Grecia, meno di tre ore per coprire poco più di 80 miglia. Una linea strategica per il territorio salentino, che esalta il ruolo di Otranto come porto italiano più vicino alla Grecia.

La linea è pensata per i pugliesi che amano trascorrere vacanze anche brevi a Corfù, per i turisti che vogliono andare in Grecia in poco tempo, per chi ha noleggiato una barca, per chi arriva a Corfù in aereo e vuole raggiungere velocemente il Salento o viceversa. L’isola diventa così a portata di weekend o di gita in giornata.

L’aliscafo può fungere anche da transfer da e per uno degli aeroporti, come quello di Corfù, fra i meglio collegati del Mediterraneo durante il periodo estivo. Dall’isola inoltre è facile raggiungere altre località in Grecia (Paxos e Igoumenitsa) e in Albania (Saranda), grazie alle coincidenze di aliscafi e traghetti gestiti da operatori locali.