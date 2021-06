Ellade Viaggi, il booking dei traghetti premia l’Italia













Le prenotazioni vanno a gonfie vele per i traghetti. “Il nostro booking in questi giorni sta lavorando a pieno ritmo, sono ripartite le prenotazioni in un clima frizzante che ci lascia ben sperare”, spiegano da Ellade Viaggi.

Il consolidatore di traghetti sottolinea che c’è voglia di vacanze, che per quello che li riguarda si traduce in desiderio di viaggi in traghetto. “Le agenzie stanno apprezzando le migliorie che abbiamo fatto negli scorsi mesi al booking online – aggiungono – Questo è motivo di soddisfazione in quanto ci conferma la bontà delle scelte fatte nel periodo di fermo forzato che abbiamo vissuto”.

Dal punto di vista dei collegamenti marittimi, confermate – per la Grecia – le linee da Brindisi, Bari, Ancona e Venezia per Corfù, Igoumenitsa e Patrasso e da Bari per Cefalonia. Per la Croazia, rotte per Dubrovnik, Spalato e Zara e linee veloci da Cesenatico e Pesaro per Rovigno, Lussino e Novalja.

Per il resto, vanno a tutta forza Sicilia e Sardegna in un’estate nuovamente molto italiana. Un po’ di rammarico da parte di Ellade Viaggi per l’Albania, dove non è ancora consentito andare per turismo; però si registra la ripresa della domanda da parte della clientela albanese.