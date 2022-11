Ellade, partnership con eMinds e M-Facility per snellire il lavoro delle adv

Continua a investire in tecnologia Ellade viaggi. Il centro prenotazioni ottimizza ulteriormente la biglietteria marittima online con la nuova partnership con M-Facility ed eMinds, per aggiungere il metodo di pagamento Sts e fornire così alle agenzie di viaggi uno strumento di lavoro affidabile e all’avanguardia.

Sts consente infatti di accentrare tutti i pagamenti portando vantaggi in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale. Un servizio che permette di snellire il lavoro di booking, sempre più oneroso per le agenzie di viaggi.

«Migliorare il servizio offerto significa anche rendere più agevoli i processi di pagamento in modo da ottenere immediatamente i biglietti, senza necessariamente utilizzare la carta di credito – spiega Nicola Rubaudo, direttore tecnico Ellade viaggi – In quest’ottica si inquadra l’accordo con M-Facility che, grazie al supporto tecnologico di Eminds, ha consentito di aggiungere ai metodi di pagamento già previsti anche Sts. Acquistare biglietteria marittima tramite la nostra piattaforma è facile e conveniente, il sistema fornisce una panoramica sempre aggiornata su tutti i collegamenti disponibili per una specifica tratta. Oggi, con Sts, per le agenzie di viaggi nostre partner è più facile anche pagare. A un miglioramento della fruibilità degli strumenti online corrisponde uno sgravio di lavoro per il booking telefonico, che può svolgere con più serenità il suo fondamentale ruolo di consulenza e supporto».

Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, si dichiara soddisfatto della «partnership realizzata con Ellade e eMinds. Sts si dimostra ancora una volta un gateway di pagamento affidabile e concorrenziale sul mercato. Diamo, infatti, la possibilità alle agenzie di viaggi di regolare le transazioni senza l’obbligo di utilizzare la carta di credito e allo stesso tempo la garanzia assoluta e immediata di incasso al fornitore di servizi. Viste le crescenti criticità di accesso al credito si tratta di un vantaggio competitivo molto importante per il sistema. Gli operatori che hanno scelto Sts sono molto soddisfatti; la prossima frontiera della concorrenza sul turismo si farà proprio sui sistemi di incasso e pagamenti. Sts è un gateway di pagamento sicuro e conveniente, visto che il costo del servizio di incasso è nettamente inferiore rispetto a quelli presenti attualmente sul mercato».

Il supporto tecnologico è fornito da eMinds. «Il legame più che decennale con il cliente Ellade ha consentito di intercettare un’esigenza importante, ovvero l’integrazione di un nuovo gateway di pagamento oltre al ventaglio di metodi che la piattaforma già prevedeva: Settlement Technology System Sts – dichiara Roberto Di Leo, amministratore di Eminds – Questo è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con il partner M-Facility».