Elezioni e turismo: Maavi incontra i partiti

Dopo la pubblicazione sulla propria pagina Facebook del programma per il turismo di Fratelli d’Italia, Maavi – investita da accuse di faziosità – promette par condicio e lo fa avviando un ciclo di incontri con le varie forze politiche in diretta YouTube. Un format dal titolo “Elezioni 2022: quali sono le proposte dei partiti per il turismo organizzato”, messo in piedi in vista delle consultazioni del 25 settembre.

Primo appuntamento quello con il ministro uscente del Turismo, Massimo Garavaglia, moderato dalla presidente dell’associazione, Enrica Montanucci, che con suddetto leghista ha vissuto in pandemia sintonie altalenanti (guarda il video). Seconda sessione, il prossimo 8 settembre, ancora con il centrodestra: proprio con il partito di Giorgia Meloni, da cui è ha preso il via il tam tam pre elettorale di Maavi.

E la sinistra e gli altri? «Noi abbiamo invitato tutti. Se vorranno venire a parlare con gli agenti di viaggi, saremmo ben felici di dargli voce», giura Montanucci.

Riguardo al ministro, la promessa alla categoria è il coinvolgimento diretto nella prima Conferenza nazionale programmatica del turismo, in programma a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre.