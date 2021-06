Elesta Travelling Passion, rinasce il t.o. di Elena Sisti













Il tour operator Elesta Travel diventa Elesta Travelling Passion. «Ripartiamo dalla passione – spiega la fondatrice Elena Sisti – Le passioni di chi viaggia, intorno a cui disegnare itinerari unici e inconsueti, seguendo un fil rouge che può essere l’arte, l’artigianato, il mosaico, il marmo, la musica, la natura, l’enogastronomia, lo sport e molto altro».

«Fino alla nostra passione, per il viaggio, per la bellezza, per un approccio slow, sostenibile, curato nel minimo dettaglio, alla ricerca costante di spunti, di cose da vedere e da conoscere, percorrendo, come da sempre facciamo, strade al di fuori dei sentieri più battuti», aggiunge Sisti.

Dopo un anno di fermo del turismo in tutto il mondo, Elesta Travelling Passion riparte con ancora più entusiasmo. Lo fa con un team di collaboratori ampliato e arricchito di nuove, specifiche competenze, con una serie di partner specializzati in segmenti particolari tra food, dimore storiche, archeologia industriale e turismo a cavallo.

Il t.o. guidato da Elena Sisti si presenta con un nuovo logo, una nuova immagine grafica e soprattutto un nuovo sito. «Qualunque sia il viaggio, il fine settimana o l’esperienza, quello che caratterizza ogni proposta di Elesta è il contributo di contenuti, esperienze, dettagli, vere e proprie gemme scovate dai nostri esperti».