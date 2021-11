Elena Carlino è il direttore commerciale di Gattinoni Business Travel













Il Gruppo Gattinoni ha annunciato l’ingresso di Elena Carlino come nuovo direttore commerciale della divisione business travel, reparto che sta rivestendo un ruolo strategico rispetto agli investimenti del Gruppo. La manager si concentrerà sull’acquisizione di clienti corporate, nonché di organizzare e motivare la squadra di account, forte della sua lunga esperienza che spazia da progetti di implementazione a quelli nel mondo della finanza.

Con l’ingresso di Elena Carlino, riprende a tutti gli effetti la “strategia a medio lungo termine prevista prima della pandemia, iniziata con l’apertura dell’hub di Torino – sottolinea la nota di Gattinoni – L’expertise di Carlino maturata su Torino sarà sicuramente un volano per l’Hub torinese di Gattinoni, dove mice e business travel sono una componente importante nonché territorio nel quale il gruppo crede fortemente”.

In più di un ventennio, Elena Carlino ha collezionato una lunga esperienza nell’industria del business travel; è stata proprietaria di due agenzie di viaggi, key account business travel e mice manager. Per anni si è occupata di sviluppare il corporate travel in Promotour. Negli ultimi dieci anni Carlino ha ricoperto il ruolo di senior sales & account manager prima in Uvet Gbt American Express e, successivamente, in Diners Club, dove ha messo a punto le sue capacità di business management.

Secondo Eros Candilotti, direttore Business Travel Gattinoni, «la scelta di Elena è strategica per rinforzare una squadra già altamente qualificata e alzare ulteriormente l’asticella qualitativa propria della nostra azienda. Elena ha ricoperto incarichi di prestigio e conosce molto bene il mercato; le sue molteplici esperienze maturate in ambiti diversi, il suo pragmatismo ed il suo entusiasmo, rappresentano un grande valore aggiunto nella nostra idea di sviluppo, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche tecnologico. Questo nuovo ingresso s’inserisce perfettamente nella nostra strategia evolutiva del business travel; la ripresa c’è e noi siamo pronti a rispondere alle nuove esigenze che il mercato richiede».

«Sono felice di mettere a disposizione di Gattinoni la mia esperienza e il mio importante network di aziende – commenta Elena Carlino – Entrare in una realtà come Gattinoni significa poter sviluppare, con una giusta visione di crescita, opportunità di valore e di qualità, dove il passeggero è ancora al centro di tutto. L’empatia trovata con il management e il fatto di aver trovato una realtà con obiettivi di crescita importanti sono stati gli elementi che mi hanno fatto intraprendere questo nuovo corso; una delle prime cose che porterò in Gattinoni sarà la motivazione. Motivazione che, in questo momento, è base imprescindibile per la ripartenza».