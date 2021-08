Elearning e webinar, la formazione evoluta de L’Agenzia di Viaggi Magazine













Sempre più digital. Sempre più useful. Tra l’evoluzione del prodotto Block Notes dal cartaceo alla versione digitale e il nuovo format dei webinar, la formazione 2021 targata L’Agenzia di Viaggi Magazine – declinata esclusivamente online, come questi tempi richiedono – si è rivelata un ulteriore punto di forza e, a detta degli agenti di viaggi, «è stata estremamente utile e pratica, aiutando a chiarire molti dubbi».

Partiamo da Block Notes digital, già inaugurato nel 2020. Un vero e proprio programma di elearning cucito su misura sulle esigenze dei clienti, che consente agli agenti di viaggi di diventare “Esperti” di una destinazione o di un prodotto e ottenere il relativo attestato.

Gli ultimi appuntamenti hanno avuto come protagonisti: l’Ente nazionale del Turismo Thailandese in partnership con Qatar Airways, per la promozione della destinazione Thailandia; la piattaforma dedicata al trade Expedia TAAP.

Ai corsi di Block Notes digital si accede compilando un form di iscrizione online; dopo aver seguito i moduli del programma, gli agenti di viaggi accedono a un quiz finale che consente, a chi risponde correttamente a tutte le domande, di ricevere l’attestato di “Expert”. Ai più bravi e veloci spetta anche un premio.

«La formazione così come l’abbiamo schedulata è ritenuta dai fruitori utile e sintetica al punto giusto – spiega Sandra Di Meo, direttore commerciale de L’Agenzia di Viaggi Magazine – Ci stiamo rapportando in particolar modo con gli Enti del Turismo, che da mesi non possono agire in presenza, e anche con i territori».

L’altro capitolo della formazione riguarda i webinar. Gli ultimi, in ordine di tempo: “Tour insolito il Friuli Venezia Giulia” e “Borghi e salotti nel verde”, in collaborazione con PromoTurismoFVG, ed “Esperienze green a modo mio” con l’Ente sloveno per il Turismo in Italia.

«I Paesi e i territori, dove esistono percorsi turistici già definiti, riescono a utilizzare webinar e lezioni per dare agli agenti veri e propri spunti di viaggio; in questo modo gli adv sono già in grado di “maneggiare” e vendere pacchetti e combinati», aggiunge il direttore commerciale.

L’ultima novità dei webinar organizzati su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo è l’utilizzo della nuova piattaforma StreamYard: un programma che funziona come una vera e propria regia televisiva e rende il format sempre più interattivo, permettendo di condividere lo schermo, ospitare fino a 10 relatori e personalizzare l’interfaccia grafica. Inoltre, non ha limite di spettatori e consente di proiettare video con fluidità senza problemi di utilizzo di banda. È fruibile collegandosi sia da computer fisso che da mobile.