Elba Ferries riattiva la rotta Piompino-Portoferraio













Elba Ferries è pronta a ridare vita all’estate elbana. L’Hsc Corsica Express Three è infatti nuovamente operativo sulla linea Piombino-Portoferraio, con una programmazione che prevede fino a cinque partenze al giorno da e per l’isola in alta stagione.

Il Corsica Express Three ha una capienza di 150 auto e una capacità di trasporto di 535 passeggeri, che viaggeranno comodamente seduti nelle poltrone Business Class disponibili senza il pagamento di alcun supplemento.

“La nostra “Freccia Gialla” garantirà velocità, frequenza e comodità, grazie al tempo di traversata molto breve e alla rapidità e sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco, oltre che tariffe competitive”, ha scritto in una nota Elba Ferries.