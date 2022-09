El Al rafforza la partnership con Tal Aviation

El Al consolida la collaborazione con Tal Aviation, che funge da rappresentante dei servizi di vendita, marketing e distribuzione in vari mercati internazionali; dal 1° settembre Tal Aviation è il Gsa (General Sales Agent) di El Al nei paesi dell’est Europa Romania e Moldova. In altre parole, tutte le operazioni di vendita, marketing e servizi in Romania e Moldova passeranno da El Al a Tal Aviation, con l’obiettivo di aumentare il potenziale di vendita. È importante notare che le operazioni aeroportuali continueranno ad essere condotte da El Al.

Tal Aviation è una società internazionale che rappresenta molte compagnie aeree e società del turismo in circa 50 Paesi in tutto il mondo, comprese compagnie aeree, servizi passeggeri e merci, hotel, agenzie turistiche e di viaggio, compagnie di crociere e autonoleggio. Dal canto suo, El Al è la più grande compagnia aerea israeliana, effettua voli diretti da e per Israele verso oltre 40 destinazioni in tutto il mondo. La compagnia è nota per il suo servizio di qualità e l’ospitalità israeliana ed è considerata tra le compagnie aeree più sicure al mondo.

Kobi Golan, avp International Operations di El Al: «Consideriamo Tal Aviation un partner commerciale che conosce El Al e le sue esigenze. La nostra collaborazione con loro si è già dimostrata valida in alcune destinazioni. Di fronte alla crescente domanda su questa popolare rotta, abbiamo deciso che sarebbe stato giusto unire le forze anche per questa destinazione. La collaborazione ci aiuterà a migliorare il servizio fornito ai nostri clienti, aumentare il potenziale di vendita nei mercati esistenti e penetrare nuovi e ulteriori mercati e segmenti».