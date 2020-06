Eight Hotels da il via alla stagione da Portofino

Fervono i preparativi di Eight Hotels a Portofino, che inaugura la nuova stagione 2020 giovedì 11 giugno: a dare il via Eight Hotel Paraggi, situato nella esclusiva baia di paraggi della riviera ligure, seguito poi da Eight Hotel Portofino, a pochi passi dalla celebre piazzetta.

Una villa dell’800 in riva al mare custodisce l’Eight Hotel Paraggi, 12 camere e suite interamente ristrutturate con eleganti arredi dal design contemporaneo, incastonato nella scogliera a poca distanza dalla mondanità di Portofino.

L’eleganza e le attenzioni di Eight Hotels si trasferiscono anche in mare con il Wally, l’esclusiva imbarcazione dedicata agli ospiti che permette di organizzare escursioni personalizzate: una giornata alla scoperta delle Cinque Terre con light lunch a bordo o una serata romantica con aperitivo al tramonto, sono solo alcune delle possibilità.

Per gli amanti della natura vi è l’opportunità di organizzare trekking lungo percorsi e sentieri dell’entroterra, con guide esperte alla scoperta delle meraviglie del territorio o semplici passeggiate attraverso le note località della riviera ligure.

Senza dimenticare la possibilità di abbandonarsi allo shopping grazie all’esclusiva Eight Boutique all’interno dell’hotel, con articoli unici e di tendenza per aggiungere un tocco inconfondibile al proprio stile, o tra le storiche botteghe nel centro di Portofino.

La stagione 2020 si apre, quindi, all’insegna della sicurezza e della tranquillità grazie alla personalizzazione del soggiorno con le attenzioni dello staff e ai servizi ricercati oggi ancor più richiesti, dal servizio in camera al parcheggio, dal Beach Club alla ristorazione con The Eight Restaurant, per gustare un aperitivo in riva al mare o piatti tipici della cucina mediterranea e ligure.

«Stiamo ricevendo richieste che testimoniano il grande desiderio di tutti di leggerezza ed evasione – ha dichiarato Christian Del Gatto, resident manager di Eight Hotels – Abbiamo già prenotazioni non solo da regioni limitrofe ma anche dalla Svizzera e dal Nord Europa».

A coloro che effettuano una prenotazione entro il 15 giugno, è riservata una sorpresa in più: “Book & Re-Book” offre l’opportunità di ricevere al momento del check out, un voucher per un secondo soggiorno nel corso della stagione 2020.