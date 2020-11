Ehma Italia, Gaetano Torino eletto hotel manager dell’anno

Ehma – European Hotel Managers Association – assegna a Gaetano Torino, direttore generale del Grand Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, il premio “Hotel manager italiano dell’anno 2020” durante la riunione annuale virtuale del chapter italiano. Professionalità, dedizione al lavoro, positività, perseveranza ma soprattutto passione sono state le principali motivazioni della scelta.

L’annuncio è stato dato dal presidente europeo e delegato nazionale Ezio A. Indiani, general manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. «L’ampiezza e la qualità delle esperienze direttive maturate aggiunte all’evidenza dei risultati specifici raggiunti fanno di Gaetano Torino un leader importante – commenta Indiani – Il conferimento di questo premio dimostra ancora una volta il prestigio e la credibilità del suo background professionale e conferma la sua ricca esperienza come general manager».

Da 47 anni professionista con grande esperienza nel lusso sia corporate che leisure, Torino ha avuto una carriera brillante e di successo, con esperienze diversificate tutte di altissimo livello e incarichi direttivi sin dall’inizio in 6 compagnie multinazionali in Usa (al Mark Hopkins Intercontinental di San Francisco), Gran Bretagna e Italia, nell’ambito delle quali spiccano l’apertura della Sheraton (Gruppo Itt) in Italia e la nomina a direttore generale e successivamente amministratore delegato e presidente del cda della De La Ville Spa, filiale di Intercontinental Hotels in Italia, operatrice del lussuoso Hotel de La Ville in Via Sistina a Roma, location glam con vista su Piazza di Spagna.

Nel lungo periodo di attività e intenso percorso professionale si è confrontato con molte sfide, affrontate e vinte sia a livello nazionale che internazionale. Molto attento alla formazione dei suoi collaboratori, dà loro lo spazio necessario per una crescita professionale, dimostrando trasparenza, correttezza e attitudine all’ascolto. Lo sviluppo e l’implementazione di continue migliorie al prodotto sia in termini di servizio che di customer care sono per lui fondamentali.

Nell’industria turistica e alberghiera il suo operato gli ha valso la nomina a incarichi sociali nazionali di rappresentanza delle classi imprenditoriali presso le sedi istituzionali e onorificenze, tra cui la nomina a Grande Ufficiale della Repubblica Italiana nel 2017. Socio attivo di Ehma dal 1998.

La giuria era formata da: Magda Antonioli, docente associato Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico Università Bocconi Milano; Gianfranco Battisti, presidente Federturismo Confindustria e ad Ferrovie dello Stato Italiane SpA; Antonio Caneva, editore Job in Tourism; Matteo Caroli, associate dean executive Education and Life-Long Learning Luiss Business School; Michele D’Andrea, comunicazione istituzionale; Franco Fontana, business assurance Intertek South Europe Person Certification Manager; Ruggero Lensi, direttore generale Uni (Ente nazionale italiano di Unificazione); Mario Mancini, editore Communication Agency; Paride Marini Elisei, studio notarile Marini Roma; Massimo Nava, editorialista Corriere della Sera; Ehma Italia, giurato interno che rappresenta il voto unico della delegazione italiana.