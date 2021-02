Ego Airways punta su Parma con 14 voli settimanali













Un decollo pieno di significato e di rotte quello di Ego Airways dall’aeroporto di Parma. La nuova compagnia aerea italiana infatti, opererà il prossimo 28 marzo alle ore 13 il primo volo dall’aeroporto «Giuseppe Verdi» con direzione Catania. Nei giorni successivi, poi, prenderanno il via i collegamenti per Bari e Lamezia Terme: Parma è stata scelta da Ego Airways anche perché è Capitale italiana della Cultura 2021 e prima Città Creativa Unesco per la gastronomia.

La compagnia aerea prevede di operare 14 collegamenti settimanali dalla città emiliana, con oltre 85.000 posti. Attualmente, sono già prenotabili 4 voli alla settimana per Bari e 3 per Lamezia Terme. I voli saranno operati da aeromobili Embraer 190 da 100 posti. Ego Airways, quindi, si configura sempre più come un modello di vettore che opera sull’asse Nord-Sud del Paese e prevede di incrementare le frequenze su Parma tenendo d’occhio alcune possibilità di voli internazionali.

«Questo è un investimento importante in un momento cruciale dove è decisivo stringere alleanze forti e durature per il futuro – ha sottolineato l’azionista di maggioranza di Ego Airways, Marco Busca – I collegamenti sono un asset fondamentale per lo sviluppo socio-economico delle industrie emiliane e di Parma, in particolare, che hanno dimostrato, anche in passato, di saper modificare il proprio modello al fine di una sostenibilità economica duratura anche in condizioni particolarmente sfidanti».