Ego Airways ottiene la licenza Enac: debutto nel 2021

Dopo la falsa partenza di ottobre ora Ego Airways è pronta a decollare nel 2021 da Milano Malpensa. La nuova compagnia aerea ha finalmente ricevuto nei giorni scorsi il certificato di operatore aereo da parte dell’Enac.

Era circa un mese che Ego Airways era in attesa del cosiddetto Coa per poter iniziare ad operare i primi voli in Italia dall’aeroporto varesino. Per Ego Airways è stata scelta la sigla EGW e la sede legale sarà a Piazzale Libia a Milano.

Il debutto ufficiale della compagnia, che opererà con aeromobili Embraer 190, è previsto nel 2021 anche se non è ancora stato comunicato quale sarà il network del vettore. Secondo le prime indiscrezioni, Ego Airways punterà sugli scali minori in Italia per voli a corto e cortissimo raggio.