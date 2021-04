Ego Airways, i bambini fino a 12 anni viaggiano gratis













Ego Airways è pronto a debuttare in Italia e, per l’occasione, ha lanciato un’offerta dedicata alle famiglie: prenotando un volo entro il 2 maggio, i bambini fino a 12 anni non compiuti viaggeranno gratis su tutti i voli in partenza tra il 2 luglio e il 30 ottobre.

L’offerta prende il nome di “Cogli un’occasione formato famiglia”, e non comprende la tariffa legata alle tasse aeroportuali.

«Una promozione unica, perfettamente in linea con la filosofia dell’azienda che punta a dare priorità alle diverse esigenze di tutti i passeggeri, inclusi i più piccoli», ha commentato Marilena Bisio, responsabile commerciale di Ego Arways.

«Un’attenzione che inizia dal momento della prenotazione e arriva fino al momento dell’imbarco e del volo vero e proprio, con la proposta ad esempio del divertente kit “bimbi a bordo”, speciale box per intrattenere i giovani passeggeri», ha concluso Bisio.