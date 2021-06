Ego Airways conferma i voli estivi e lavora a nuove tratte europee













Ego Airways, la compagnia aerea italiana che ha fatto il proprio debutto nel 2021, ribadisce il ruolo di preminenza nel piano di sviluppo degli scali dell’Emilia-Romagna Forlì e Parma.

Allineate le attività con lo scenario turistico attuale e in relazione ai rispettivi bacini di utenza, i calendari dell’aeroporto Luigi Ridolfi e del Giuseppe Verdi vedono schedulati e confermati i collegamenti annuali ed estivi: per il primo, le destinazioni interessate saranno Catania, Comiso, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, Ibiza e Mykonos; per il secondo, Catania, Lamezia Terme e Bari.

Proprio in relazione alla centralità di questi due scali, la compagnia è al lavoro per finalizzare la seconda fase dell’iter legato alla programmazione con il lancio nel periodo autunnale di nuove tratte europee, che come previsto coinvolgeranno Forlì e Parma.