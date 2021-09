Effetto riapertura: Lufthansa aumenta le rotte per gli States













Continua l’entusiasmo del travel nei confronti della fine delle restrizioni di viaggio per gli Stati Uniti, e il ritorno della possibilità, per i turisti vaccinati europei, di tornare a viaggiare in America. Lo dimostra il boom di prenotazioni di voli verso gli States, registrato da Lufthansa.

Addirittura triplicati, in alcuni giorni dell’ultima settimana, i voli transatlantici rispetto alla settimana precedente. E nell’ultima settimana, la domanda su alcune rotte ha quasi raggiunto i livelli pre-crisi. I voli da Francoforte a New York e da Francoforte e Zurigo a Miami della compagnia aerea tedesca hanno registrato le prenotazioni più alte sia da parte per viaggi business sia leisure. Persino superati i numeri dello stesso periodo del 2019 in Premium Economy, Business e First Class.

Per far fronte a questi dati, il Gruppo Lufthansa sta quindi lanciando voli aggiuntivi verso gli Stati Uniti. Lufthansa e Swiss, offriranno un totale combinato di tre voli giornalieri per Miami, a partire da novembre.

C’è una forte domanda di voli per gli Usa anche per il prossimo dicembre. Motivo per cui, i voli per New York, tradizionalmente molto richiesti durante il periodo natalizio, sono già stati potenziati con ulteriori collegamenti. Arrivano a 55, i collegamenti settimanali per la Grande Mela che le compagnie aeree del gruppo offrono dai vari hub europei in Austria, Belgio, Germania e Svizzera a dicembre, ed è allo studio un ulteriore aumento dei voli nazionali tedeschi verso gli hub europei.

Inoltre, dall’inizio di ottobre, Lufthansa aumenterà del 45% i voli interni in Germania.

Ciò significa, tra l’altro, che da ottobre ci saranno nove voli giornalieri invece di sei da Francoforte a Berlino. I voli da Francoforte ad Amburgo aumenteranno da sei a otto voli giornalieri. Situazione simile per Monaco di Baviera: gli attuali cinque collegamenti giornalieri per Berlino saranno aumentati a sette a partire da ottobre; invece di sei voli giornalieri da Monaco ad Amburgo, in futuro ci saranno fino a 11 voli giornalieri. E sempre a partire da ottobre, Lufthansa opererà nuovamente voli orari da Amburgo e Berlino verso i suoi hub di Francoforte e Monaco al mattino e alla sera.