Effetto Covid: igiene e pulizia cruciali per l’80% dei viaggiatori

L’estate 2021 si è conclusa e Arexons, azienda italiana che opera nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto, ha realizzato una survey per indagare come sono cambiate le preferenze e le priorità degli italiani in tema di viaggi estivi, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle strutture in cui alloggiare.

Dal sondaggio emerge subito un dato significativo: il 20% degli intervistati non è andato in vacanza. Tra chi ha deciso di partire, invece, mai come nell’estate che si è conclusa è stata comune la tendenza a scegliere strutture di piccola dimensione, in grado di garantire la giusta riservatezza, come piccoli hotel (32%), appartamenti (30%) e b&b (17%).

Arexons, inoltre, spiega che è aumentata l’attenzione per l’igiene e la pulizia, cruciali per l’80% del campione: si tratta di fattori che erano determinanti anche prima del Covid ma in percentuale nettamente minore, ovvero il 67%. In parallelo, posizione della struttura e prezzo si confermano, però, per quasi tutti gli intervistati (il 93%) fattori chiave che condizionano la scelta di una struttura ricettiva.

Per chi opera nel turismo, non è però stato sufficiente istituire le procedure corrette per garantire la massima sicurezza: è necessario anche saperle comunicare. Il 76% delle persone ha infatti indicato di aver scartato una struttura ricettiva perché, al momento della prenotazione, non comunicava chiaramente tutte le procedure introdotte per limitare i contagi da Covid-19. Solo il 14% è andato sulla fiducia del gestore mentre per il 10% non è stato un aspetto fondamentale e non ha ritenuto di dover chiedere durante la fase di prenotazione.

Infine, l’importanza della prima impressione. L’80% delle persone intervistate ha ha risposto con “moltissimo” alla specifica domanda relativa all’importanza di igiene e pulizia non appena arrivati. Il 40% avrebbe lasciato subito la struttura se, una volta in loco, si fosse reso conto che gli standard di igiene non venivano rispettati.