Effetto Covid, -70% di viaggi degli italiani all’estero

Oltre il 70% in meno di italiani in viaggio all’estero: è il dato più vistoso nel monitoraggio effettuato da Revolut, una delle principali app finanziarie a livello internazionale con oltre 13 milioni di clienti nel mondo, che ha analizzato le spese degli oltre 400mila clienti italiani effettuate durante l’estate e le ha confrontate con quelle dello stesso periodo del 2019, evidenziando inoltre che le destinazioni preferite sono state Svizzera e Francia, rispetto a Usa e Spagna dello scorso anno.

L’effetto Covid-19 si è avuto anche sulle spese: questa estate, sempre secondo Revolut, gli italiani all’estero hanno fatto segnare una spesa media di 536 euro a persona, molto più bassa (-23%) rispetto alla spesa di 659 euro, dello scorso anno. Inoltre, confrontando la spesa domestica con quella estera, quest’anno la cifra media spesa all’estero è oltre quattro volte inferiore a quella spesa in Italia, mentre lo scorso anno le due erano molto simili.

I viaggiatori-clienti italiani di Revolut, per le vacanze 2020, hanno poi optato per alloggi più isolati rispetto agli hotel: e ne è una riprova il fatto che la cifra spesa per gli alberghi è diminuita del 12% nel 2020 mentre quella relativa agli appartamenti, incluso Airbnb, è aumentata del 33%. E sempre per motivi legati alla sicurezza sanitaria, gli italiani hanno preferito alloggiare in strutture meno “affollate” e cucinare a casa o comunque ridurre le visite ai ristoranti durante le vacanze all’estero: la spesa presso i supermercati ha infatti segnato un +44% mentre quella presso i ristoranti è diminuita del 23%, rispetto al 2019.

E infine anche il noleggio auto ha assistito a un aumento del +20% rispetto allo scorso anno, a dimostrazione del fatto che le persone hanno preferito utilizzare un mezzo di trasporto privato anziché usare treni, bus e aerei, ove possibile.