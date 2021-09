Effetto corridoi, riparte il booking dei t.o.













Un incremento del 30% dei preventivi, +400% di ordini sulle Maldive, +200% su Repubblica Dominicana ed Egitto. Sono alcune delle cifre dell’exploit del booking Alpitour nelle ore immediatamente successive alla firma dell’ordinanza sui corridoi turistici.

A comunicare questi numeri, all’indomani della conferenza Trevolution della divisione t.o. del Gruppo, il presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio: «Dopo un anno e mezzo tornano finalmente aperte alcune mete extra Ue – dichiara con un sospiro di sollievo – È ovviamente un punto di partenza, visto che si tratta solo di sei mete. Adesso è necessario continuare su questa strada e fare in modo che questo sia il primo passo per la riapertura complessiva di tutte le mete internazionali», richiesta anche dalle associazioni del turismo organizzato.

«Abbiamo raggiunto un’ottima percentuale di vaccinati ed è stato finalizzato un protocollo per tutelare coloro che scelgono di partire con un viaggio organizzato. A qualche ora dall’annuncio, stiamo riscontrando già una buona risposta sui nostri sistemi – fa sapere – C’è ancora molto lavoro da fare, la macchina del turismo è piena di servizi e non si può accendere o spegnere la luce, ma siamo molto felici di questa prima apertura».

Tra le reazioni del tour operating, anche quella del colosso francese Club Med, che dichiara di aver registrato sul mercato italiano, già nel secondo semestre dell’anno, un +11% di prenotazioni rispetto al 2020 con un forte incremento di clienti orientati al lungo raggio.

«Aspettavamo questo momento da quando sono stati chiusi i confini – dichiara Eyal Amzallag, managing director Sud Europa, Medio Oriente e Mercati emergenti – In questo anno e mezzo non ci siamo mai fermati, in particolare abbiamo lavorato sulla gamma Club Med Exclusive Collection, in linea con la nostra strategia di upscaling, con l’apertura di un resort a Seychelles e il rinnovamento di La Plantation d’Albion, pioniere della gamma Exclusive Collection. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti in sicurezza con tante novità e il nostro protocollo Insieme in Sicurezza«.

Le destinazioni più prenotate in casa Club Med nel quarto trimestre? Senza dubbio Maldive, Seychelles e Repubblica Dominicana.

Tra gli effetti delle riaperture, segnalati invece da alcuni agenti di viaggi, il rialzo immediato e consistente dei prezzi dei voli per destinazioni come Sharm el Sheikh, servite anche da compagnie modello low cost.