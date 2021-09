eDreams sigla una partnership con easyJet













eDreams ha annunciato un accordo con easyJet, per offrire una più ampia scelta di opzioni di volo e tariffe agevolate di terze parti per le rotte della compagnia aerea.

Una gamma di opzioni tariffarie flessibili per le rotte easyJet insieme all’accesso a prodotti e servizi extra saranno ora disponibili per i 17 milioni di clienti che prenotano tramite i brand di eDreams Odigeo ogni anno.

I membri dei programmi di abbonamento eDreams Prime, Opodo Prime e GO Voyages Prime godranno di risparmi ancora maggiori quando includeranno un volo easyJet nelle loro prenotazioni, poiché non solo beneficeranno dello sconto esclusivo Prime, ma anche di una più ampia scelta di opzioni di volo e tariffe preferenziali con il vettore britannico.

Pablo Caspers, chief air supply officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: «Questa partnership rappresenta un ulteriore miglioramento della nostra piattaforma. Poiché la domanda di viaggi leisure sta ripartendo a un ritmo sostenuto, i nostri principali brand di viaggio stanno attirando un numero crescente di viaggiatori grazie a una proposta unica, in particolare Prime, il primissimo programma di abbonamento ai viaggi, che continua a crescere e ha già superato 1,5 milioni di membri in tutto il mondo. Offrendo un maggior numero di opzioni di voli con un vettore come easyJet, rafforzeremo ulteriormente la nostra offerta di viaggio a beneficio di milioni di consumatori in tutto il mondo».