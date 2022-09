eDreams segnalata all’Antitrust per il “caso Prime”

Una prenotazione che si è trasformata in un abbonamento impossibile da disdire. La disavventura capitata a un consumatore che ha prenotato con l’ota eDreams – e che non sarebbe un caso isolato – ha portato l’associazione Codici a segnalare la vicenda all’Antitrust perché vengano fatte le opportune verifiche.

«Stando alla segnalazione ricevuta, disdire l’abbonamento Prime di eDreams è un’operazione molto complicata – ha spiegato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – Nel caso che stiamo seguendo, tutto è nato da una prenotazione effettuata selezionando questo piano speciale, che prevede una prova gratuita di 30 giorni. Successivamente il consumatore è stato costretto a disdire la prenotazione e ha pensato che automaticamente la sottoscrizione all’abbonamento fosse terminata. A sorpresa, invece, si è visto addebitare 54,99 euro per il servizio. Non solo. Ogni tentativo di disdire l’abbonamento è risultato vano. Il call center non ha fornito indicazioni efficaci e non è chiaro come contattare la sede dell’azienda».

Per questo Codici ha deciso di «segnalare la vicenda all’Antitrust. Riteniamo che ci siano alcuni aspetti da approfondire e da chiarire, a partire dall’attivazione dell’abbonamento Prime e dalla sua disdetta».