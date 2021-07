eDreams Odigeo vara il modello di lavoro ibrido per i suoi dipendenti













eDreams Odigeo annuncia l’implementazione di un modello di lavoro ibrido per i suoi dipendenti, in tutte le sedi dell’azienda nel mondo.

Il nuovo modello, che sarà applicato a partire da settembre, consentirà il lavoro da remoto in base alle esigenze personali dei dipendenti, ma prevede anche alcune giornate in presenza, per favorire la coesione e la comunicazione dei vari team.

Tutti gli uffici di eDreams Odigeo, presenti in 45 Paesi nel mondo, disporranno infatti di spazi sociali nuovi per incoraggiare riunioni di team e occasioni di socialità tra colleghi. Questo modello ibrido, sottolinea l’azienda, “è il risultato di un’analisi approfondita delle modalità più produttive ed efficaci di lavoro flessibile per dare ai dipendenti autonomia e favorire un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata”.

Dopo sedici mesi di lavoro al 100% da remoto, a causa della situazione sanitaria mondiale, l’azienda ha deciso di implementare una politica lavorativa che sfrutti i vantaggi di entrambi i modelli lavorativi. «L’innovazione fa parte del nostro dna – ha dichiarato Gerrit Goedkoop, chief operating officer di eDreams Odigeo – Siamo orgogliosi di presentare una modalità di lavoro che raccoglie il meglio di ogni modello, e che garantirà i migliori risultati per l’azienda e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per la popolazione aziendale».