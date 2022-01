eDreams Odigeo rifinanzia il debito e rafforza la struttura capitale













eDreams Odigeo ha annunciato di aver fissato il prezzo d’offerta per l’emissione di 375 milioni di euro di titoli senior garantiti con scadenza 2027, che matureranno interessi a un tasso annuo fisso del 5,5% pagabile semestralmente (obbligazioni).

Il regolamento delle obbligazioni dovrebbe avvenire intorno al 2 febbraio 2022, con i proventi dell’offerta che consentiranno di rifinanziare il debito (425 milioni). I proventi saranno utilizzati anche per pagare commissioni, canoni e altre spese.

David Elízaga, chief financial officer, ha dichiarato: «Siamo veramente soddisfatti della fiducia che i mercati finanziari hanno riposto nella forza del nostro modello di business e della nostra strategia vincente. Questo rinnovato supporto da parte della nostra base di investitori ci consente di allungare la scadenza delle nostre obbligazioni con condizioni più flessibili e, soprattutto, di ridurre la nostra spesa per interessi annua di oltre 2 milioni di euro, che è un’ottima notizia per la nostra azienda considerando l’attuale contesto globale di crescita tassi di interesse».

«Con questa operazione strategica – ha proseguito Elízaga – facciamo ancora un altro passo per rafforzare ulteriormente la nostra struttura di capitale, per assicurarci di essere nella posizione migliore per continuare a reinventare i viaggi come leader del nostro settore. Insieme alla nostra continua sovraperformance rispetto ai nostri concorrenti e al continuo successo di Prime, il programma di abbonamento ai viaggi leader a livello globale, questa transazione ci consentirà di perseguire nella nostra prossima fase di crescita con un bilancio più solido e una maggiore flessibilità finanziaria».