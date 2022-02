eDreams, cresce il booking: 2,4 milioni di iscritti a Prime













eDreams Odigeo ha comunicato che nel terzo trimestre dell’esercizio 2022 le prenotazioni sono state del 26% superiori ai livelli pre-Covid e il margine sui ricavi è aumentato del 218% anno su anno.

Le prenotazioni di eDreams Odigeo, che non hanno subito il freno della variante Omicron, a febbraio risultano ancora in crescita e hanno registrato il +30%, con una media giornaliera di prenotazioni del 4% superiore rispetto a ottobre, il mese in cui si è registrato il più alto volume di booking giornaliero.

Nel terzo trimestre dell’esercizio 2022, i membri Prime sono cresciuti del 186% su base annua, e a febbraio l’abbonamento speciale ha registrato 2,4 milioni di iscritti. Infine, positivo l’Ebitda di cassa, a 14 milioni di euro.

Dana Dunne, chief executive officer, ha commentato: «La nostra posizione di leader globale nel settore dei voli, supportata da una piattaforma all’avanguardia, ci ha permesso di sviluppare il nostro prodotto in abbonamento, che sta reinventando il modo di viaggiare. Il servizio sta registrando un’ottima crescita e oggi conta 2,4 milioni di iscritti. Poiché il mercato è in continua ripresa e noi continuiamo a sovraperformare, abbiamo enormi opportunità di crescita davanti a noi e siamo sulla buona strada per raggiungere 7,25 milioni di membri Prime nell’anno fiscale 2025».