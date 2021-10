eDreams assume 100 risorse negli hub tech di Porto, Barcellona, Madrid e Milano













Il team di eDreams Odigeo si espande: la società di viaggi online che comprende marchi come eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca Liligo, ha annunciato l’assunzione di oltre 100 nuove risorse da impiegare negli hub tecnologici dell’azienda a Porto, Barcellona, Madrid e Milano.

Queste assunzioni verranno allocate nei team tecnologici e di prodotto dell’azienda, per sviluppare ulteriormente nuove soluzioni tech volte a creare una customer experience sempre più personalizzata, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e una gamma più diversificata di prodotti.

L’azienda, inoltre, ha recentemente implementato un sistema di lavoro ibrido e flessibile, volto a promuovere un’ulteriore flessibilità e creatività dei dipendenti nel postmpandemia. La società impiega già persone di 46 nazionalità diverse nelle sue sedi europee, tra cui Barcellona, Madrid, Porto, Parigi, Milano, Amburgo, Budapest e Londra.

«Al centro del nostro successo ci sono le persone di talento: la loro esperienza e il loro impegno guidano la nostra innovazione tecnologica e ci consentono di alzare continuamente l’asticella in termini di customer experience – ha commentato Gerrit Goedkoop, ceo di eDreams Odigeo – La nostra missione è elevare ancora questo livello e per farlo, in un mondo in rapida evoluzione, abbiamo bisogno delle migliori expertise. L’industria dei viaggi è un mercato da un trilione di euro, una delle più grandi industrie al mondo e il più grande segmento di ecommerce. Siamo orgogliosi di essere leader di questo settore e di innovarlo grazie ai nostri prodotti e servizi. Siamo impegnati al 100% nella valorizzazione delle persone che rendono le nostre attività un successo. Vogliamo aiutarli a sbloccare i loro talenti e utilizzare le loro abilità uniche per aiutare i 17 milioni di persone che ogni anno scelgono le piattaforme online di eDreams Odigeo per scoprire il mondo».