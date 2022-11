eDreams annuncia i risultati del primo semestre dell’esercizio 2023

eDreams Odigeo ha comunicato i risultati relativi al primo semestre dell’esercizio 2023 concluso il 30 settembre 2022. Con 247 siti web e app in 44 Paesi, 21 lingue e 37 valute diverse su una piattaforma centrale, eDreams Odigeo copre attualmente l’80% del mercato globale dei viaggi.

Dal lancio del suo programma di abbonamento Prime, eDreams è diventata un’azienda di maggiore qualità, con una base di clienti fedeli e un flusso di ricavi permanenti. Nonostante il contesto macroeconomico, il mercato dei viaggi, soprattutto quello leisure, è in continua crescita.

L’azienda continua a sovraperformare il mercato, registrando il +48% di prenotazioni rispetto al 2019 e quasi 1 milione di nuovi iscritti negli ultimi sei mesi. L’andamento del business permette di riconfermare l’obiettivo di raggiungere 7,25 milioni di abbonati entro marzo 2025.

Nel primo semestre dell’esercizio, il margine sui ricavi e il margine sui ricavi di cassa sono rimasti al di sopra dei livelli pre Covid, rispettivamente del 3% e del 12%.

Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo, ha commentato: «Siamo lieti di presentare nuovamente dei solidi risultati finanziari, che continuano a dimostrare come il nostro modello di abbonamento stia rompendo gli schemi e rivoluzionando il modo in cui le persone prenotano i viaggi. Esattamente un anno fa ci eravamo prefissati obiettivi ambiziosi: superare i 7,25 milioni di iscritti Prime e i 180 milioni di euro di Ebitda di cassa entro il 2025. Nel corso degli ultimi 12 mesi, abbiamo compiuto sorprendenti progressi e la nostra performance nel primo semestre dell’esercizio dimostra che siamo sulla buona strada per rispettare le previsioni triennali, come abbiamo sempre fatto».

La società sta procedendo a ritmo sostenuto con l’espansione strategica della sua forza lavoro globale, che aumenterà del 50% per sostenere ulteriormente la crescita a lungo termine come azienda che offre un servizio in abbonamento.