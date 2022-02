eDreams accelera su AI e machine based learning













eDreams Odigeo spinge su una maggiore personalizzazione nelle ricerche per i viaggiatori. Questo a seguito dell’applicazione di una nuova versione della tecnologia AI che guida il motore di ricerca dell’agenzia.

Una tecnologia introdotta nell’ultimo trimestre, che ha già fatto crescere del 17% la quota di viaggiatori che selezionano la prima opzione di viaggio consigliata. La maggioranza degli utenti (72%) che torna sul sito dopo aver effettuato una ricerca in precedenza ora seleziona infatti la prima opzione di itinerario suggerita.

Il motore di ricerca della società è supportato da un insieme di algoritmi che effettuano previsioni sulle proposte di viaggio per soddisfare al meglio le ricerche di ogni viaggiatore, in base alle opzioni precedentemente selezionate.

eDreams Odigeo, inoltre, investe costantemente nei suoi tech hub europei per migliorare le proprie prestazioni tecnolgiche. Negli ultimi anni, infatti, ha ampliato i team dedicati allo sviluppo e all’innovazione, assumendo nuove risorse tra cui ingegneri front-end e back-end, sviluppatori iOS e Android, arrivando così a costituire uno dei più grandi team di sviluppo nel settore dei viaggi. Il polo di Milano spicca tra i centri più importanti e contribuisce al miglioramento continuo dei servizi.

Christoph Dieterle, chief product and retail officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: «Il machine based learning sta trasformando il modo in cui operiamo, consentendoci di offrire una migliore esperienza di acquisto e proposte personalizzate per i nostri clienti. Negli ultimi cinque anni abbiamo investito molto nello sviluppo di tecnologie proprietarie per incorporare la data-science, il machine learning e l’intelligenza artificiale in tutta la nostra organizzazione e siamo entusiasti di vedere risultati così positivi nel miglioramento dell’esperienza del viaggiatore».

«Con questo ultimo aggiornamento offriamo ai nostri clienti strumenti unici che migliorano notevolmente la loro capacità di cercare e prenotare i prodotti di viaggio più convenienti. La nostra ambizione è quella di andare oltre, per continuare a essere il punto di riferimento nell’applicazione di machine learning e AI su larga scala, alla guida di un’innovazione continua, come faro per il comparto i in generale. In qualità di azienda tecnologica e di secondo più grande rivenditore di voli al mondo, sfruttiamo i nostri dati per creare itinerari e offerte per i 17 milioni di viaggiatori che prenotano con noi ogni anno», ha concluso Dieterle.