Eden, Maldive protagoniste del catalogo autunno/inverno

È in arrivo il nuovo catalogo anteprima Villaggi e Ciao Club per l’autunno-inverno 2020/21. Tante le novità presenti nella nuova pubblicazione in diverse destinazioni del mondo firmate Eden Village o Ciao Club: Maldive, Thailandia, Messico, Brasile e tante altre proposte imperdibili.

Tra le novità più importanti per il prossimo A/I troviamo le Maldive firmate Eden Village, con la struttura EV Maayafushi, ultimo arrivato in casa Eden. Un resort di gestione italiana particolarmente apprezzato per la qualità del servizio e la bellezza della location, situato nella parte settentrionale dell’atollo di Ari, una piccola isola a forma di mezzaluna.

Maayafushi è circondata dal reef che racchiude un’ampia laguna con spiagge di sabbia bianca. Il villaggio propone beach bungalow a un piano con tetto in legno ricoperto di fronde di palma distribuiti lungo la spiaggia, garden bungalow ubicati in posizione più interna, overwater bungalow di circa 40 mq con accesso diretto al mare e bungalow standard situate in una costruzione a due piani al centro dell’isola.

Tra le novità da sottolineare anche la Thailandia firmata Eden Village con il resort EV Sunwing Bangtao Beach, tra le proposte più interessanti per il prossimo inverno. Si tratta del primo Eden Village in Thailandia, più precisamente a Phuket direttamente affacciati sulla splendida e lunga spiaggia di Bangtao Beach e a mezz’ora dalla movida di Patong Beach.

Anche in Messico le novità non sono da meno, con il nuovo Ciao Club Barcelò Maya Caribe a Puerto Aventuras all’interno del complesso Barcelò Maya Grand Resort. Affacciato su una delle spiagge più belle della riviera Maya, è immerso in un paesaggio naturalistico meraviglioso e offre agli ospiti diverse attività sportive e mini club per i più piccoli. Gli ospiti Ciao Club possono usufruire dell’area Caribe all’interno del complesso, che offre numerosi ristoranti, piscine e i parchi acquatici

Tra le proposte da non perdere la novità dello scorso anno in Brasile, il Ciao Club Porto de Galinhas Praia Hotel che si presenterà con un’area Beach Club di fronte alla spiaggia totalmente rinnovata e di primissima qualità. Questa zona è famosa per la bellezza delle sue piscine naturali, considerate le più vicine alla costa in tutto il Paese, le numerose spiagge di sabbia dorata e un mare blu intenso, i sentieri naturalistici e la proposta di affascinanti attrazioni alla scoperta della fauna autoctona. La struttura offre spaziose camere e un’ampia gamma di servizi.

«Per la prossima stagione abbiamo in serbo davvero tante novità, destinazioni esclusive e particolarmente amate dagli italiani come le Maldive o la Thailandia. Come sempre una vacanza in un Eden Village o Ciao Club garantisce la massima sicurezza, prima, durante e dopo», ha dichiarato Franco Campazzo, business unit director di Eden Viaggi.

Inoltre, Eden Viaggi continua a premiare i propri clienti con Edenlife Card. La carta vantaggi pensata per tutti coloro che hanno prenotato una vacanza con Eden Viaggi, Eden Village e Ciao Club, che assicura sconti durante la vacanza nella destinazione scelta, in negozi in Italia convenzionati e online su siti e-commerce di partner selezionati, con vantaggi fino a 500 euro.