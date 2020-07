Eden Viaggi porta il Bonus Vacanze in agenzia

Eden Viaggi vuole semplificare la vacanza degli italiani e offre la possibilità di utilizzare il Bonus Vacanze – spendibile fino al prossimo 31 dicembre – direttamente a compensazione del costo di soggiorno in una selezione di 150 strutture in Italia.

L’80% del contributo governativo – come previsto da decreto Rilancio, convertito in legge – dal valore massimo di 500 euro per nucleo familiare, ora potrà essere scontato direttamente dal costo della vacanza in una selezione di strutture a marchio Eden Viaggi, Eden Village, Ciao Club e Margò, riconoscibili sul sito web grazie a un bollino verde.

Per poter utilizzare il bonus sarà sufficiente comunicare a Eden Viaggi il codice univoco ottenuto dopo avere seguito la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate in fase di prenotazione con il call center dell’operatore o direttamente in agenzia. Eden Viaggi verificherà la validità del codice e provvederà a prendere i contatti con le strutture prescelte per verificare la disponibilità e finalizzare la prenotazione. In caso di assenza di disponibilità nella struttura prescelta si potrà decidere se confermare la prenotazione senza utilizzare il bonus oppure scegliere un hotel alternativo o annullare la prenotazione senza l’applicazione di alcuna penale.

«In un anno così complicato per tutti noi italiani, dove abbiamo dovuto affrontare un’esperienza unica, abbiamo voluto cercare di semplificare la vita alle persone che riusciranno a fare le vacanze nei prossimi mesi – ha dichiarato Giuliano Gaiba, amministratore delegato Eden Viaggi Spa – Nella difficoltà che sta vivendo il settore del turismo, pensiamo che il rilancio transiti anche dalla nostra capacità di agevolare i vacanzieri con offerte e appunto facilitazioni».