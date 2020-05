Eden Viaggi: “Il 63% degli italiani pronto a viaggiare”

Gli italiani vogliono tornare a viaggiare. Un dato messo nero su bianco dal sondaggio di Eden Viaggi su un campione di oltre 10mila italiani.

«Gli italiani hanno una gran voglia di tornare a viaggiare – dichiara Tommaso Bertini, direttore marketing e comunicazione Eden Viaggi Spa – Dal sondaggio emerge che il 39% degli intervistati aveva già prenotato le vacanze per i ponti primaverili o per l’estate prima che l’emergenza Covid-19 esplodesse in Italia: il 33% di loro dichiara di averle prenotate proprio in Italia, il 26% in un altro Paese dell’Unione Europea e il 41% nel resto del mondo».

Quello che è particolarmente significativo, secondo Bertini, «è il fatto che il 18% di loro abbia ancora le vacanze prenotate: è indice quantomeno di speranza, o fiducia, nel poter partire per il meritato viaggio. Il 63% degli intervistati ha dichiarato che pensa di tornare a viaggiare appena ce ne sarà la possibilità e rilevante è anche il fatto che, in generale, il 53% delle persone preferirebbe per quest’anno restare nel nostro Paese».

Quest’anno, tema cruciale in fatto di turismo è la sicurezza e la conseguente tranquillità dei viaggiatori. A questo proposito, il 60% degli italiani dichiara già di sentirsi tranquillo all’idea di viaggiare in Italia, mentre il 33% nutre la stessa serenità verso i viaggi all’estero.

La mente degli italiani non si è fermata durante questo lockdown: in quest’ultimo periodo il 91% di loro ha trascorso del tempo a fantasticare sui prossimi viaggi da fare.

Eden Viaggi sottolinea come si sia parlato molto ultimamente del “viaggiare dal divano” o “viaggiare con la fantasia”, per crearsi finestre di evasione. Gli italiani hanno fantasticato: chi l’ha fatto semplicemente andando a riguardare le vecchie foto dei viaggi passati (50%) e probabilmente ricordando i momenti più belli e divertenti trascorsi in quelle vacanze. In tanti si sono invece proiettati più verso il futuro, sfogliando cataloghi e pagine web dei tour operator (49%) o leggendo riviste e racconti dei travel blogger (13%) per cercare ispirazione e sognare la prossima vacanza. O ancora, ci si è affidati ai social (26%), che in questi mesi sono stati la nostra finestra sul mondo e per tanti anche fonte di ispirazione per viaggiare in mete lontane. E poi c’è chi ha viaggiato sulle trame dei film (21%) e dei libri (16%), nei racconti di viaggio e avventura o nelle storie di popoli e terre lontane, con i protagonisti che alla fine del romanzo credi anche un po’ di conoscere e se vengono da altri mondi forse, grazie a quelle storie, ne hai potuto conoscere un po’ anche la cultura.

Ma quali viaggi sognano ora gli italiani? Il 65% sogna la vacanza All Inclusive al mare. Sempre al mare, ma con pacchetto volo+hotel per il 36% degli intervistati, con la libertà di esplorare luoghi, culture e sapori nuovi e la comodità di una soluzione acquistabile in agenzia viaggi. Desiderio di montagna, natura e aria pulita per il 16%, mentre altri attendono il momento in cui potranno di nuovo visitare le città d’arte (14%), tra mostre, musei e antiche meraviglie, o in cui potranno vivere l’avventura di un safari in Africa (13%) per vedere da vicino i Big Five nel loro habitat naturale, senza tralasciare la voglia di un ritorno dei viaggi di gruppo (10%) in cui rientra il tema della condivisione delle esperienze e dei tour sostenibili (10%) per avvicinarsi alle popolazioni e usanze locali.

E l’ospitalità? In attesa della possibile ripartenza degli spostamenti fuori regione prevista per il 3 giugno, le persone hanno chiari i loro desideri. Gli italiani viaggiano principalmente in famiglia (38%) o con il partner (44%) e così trionfano i villaggi con il 54% delle risposte, strutture studiate per il comfort di tutti, seguiti da hotel o bed&breakfast (25%), resort di lusso (17%) e appartamento (14%).

Cosa si aspettano gli italiani da un tour operator? Scontistiche per il 49% di loro; la sicurezza nelle strutture e in viaggio per il 24%; un’assicurazione viaggio più completa che permetta di partire sereni per il 15% e maggiori consigli da parte dei player del turismo sulle mete migliori da scegliere per il 12%.

Ma, a dimostrazione del fatto che le persone non vedono l’ora di tornare a muoversi libere per il mondo, il 27% dichiara con passione di volersi adattare a tutto, l’importante è ricominciare a viaggiare.