Eden Viaggi, arriva il catalogo Famiglia 2020

Eden Viaggi lancia il catalogo Famiglia 2020. In un momento delicato, in attesa di una graduale ripresa delle attività e di un ritorno almeno in parte alla normalità, l’operatore del Gruppo Alpitour vuole rassicurare tutti i viaggiatori che non vogliono smettere di pensare alle vacanze.

Eden ha da subito valutato le indicazioni governative, recependole e integrandole alla propria offerta per assicurare al cliente ampie garanzie e flessibilità, condizioni promosse dalla campagna di Gruppo “Ripartiamo” e “Eden è con te”, che dà la libertà al cliente di annullare la propria vacanza senza penali, fino a tre giorni prima della partenza.

Il tour operator ha inoltre iniziato a ripensare i propri servizi, ridefinendo la customer journey fin dall’arrivo in struttura, ripercorrendo tutte le azioni che si svolgono in un villaggio e stilando una serie di raccomandazioni e regole da applicare e seguire per garantire la massima sicurezza dei clienti e del personale, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale previste. Si sta lavorando alla definizione di procedure di sanificazione degli spazi comuni e privati, all’ottimizzazione dei flussi degli ospiti, alla rimodulazione dell’intrattenimento per i più piccoli e alla progettazione di un servizio di animazione diffusa per evitare gli affollamenti, solo per citare alcuni esempi.

Nuove regole oggi indispensabili per annunciare la novità dedicata alle famiglie. Nasce un catalogo tematico, nuovo per il suo genere e per Eden, interamente dedicato a prodotti e strutture adatti alla famiglia. Una pubblicazione con uno storytelling coinvolgente, che si sviluppa come una storia, come un racconto dei momenti più significativi per una vacanza “ad alto tasso di famiglia”.

Nel catalogo Famiglia 2020 di Eden Viaggi si trovano proposte per tutti i gusti e le esigenze. Sono state selezionate le mete migliori, le spiagge più belle a prova di bambino, i fondali più ricchi da esplorare, mille servizi ad hoc per qualsiasi famiglia, l’assistenza notte e giorno, il cibo di qualità per tutti i gusti.

Per ogni struttura descritta nel catalogo vengono individuati i servizi speciali “ad alto tasso di famiglia”, descritti nei box dedicati. Le proposte vedono protagonista l’Italia, che rappresenterà la grossa fetta dell’offerta estiva, con Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Marche, Romagna e Veneto.

Ci sono gli Eden Village, per chi cerca una vacanza all inclusive in villaggi in Italia o all’estero con garanzia di italianità, con animazione curata nei minimi dettagli che si prenderà cura dei più piccoli con attività per le varie fasce d’età. Gli Eden Village sono presenti in tutto il mondo, anche in Italia: in Sardegna, per esempio, ci sono strutture come l’Eden Village Li Cupulatti o l’Eden Village Alma Resort, tutti servizi ad hoc per le famiglie, alcuni anche con facilitazioni pensate per chi viaggia con bambini 0-3 anni.

I Ciao Club garantiscono una vacanza ad alto tasso di internazionalità, con un contatto con culture diverse senza fare a meno della formula villaggio e dei servizi compresi in essa. Tra le strutture in Italia la novità Ciao Club Conte di Cabrera in Sicilia o il Ciao Club Koinè in Puglia.

E poi c’è l’ultima novità in casa Eden presentata a inizio 2020: l’Appartameglio, ovvero la libertà di una vacanza in appartamento con tutti i comfort di una formula club, grazie a una selezione di appartamenti nelle località più belle d’Italia adatte alle famiglie, associati a servizi e strutture convenzionate. Una tipologia di vacanza ideale per coloro che alla libertà di un soggiorno in appartamento vuole unire anche la sicurezza di viaggiare con un tour operator e la possibilità di usufruire di servizi e comfort.

In ultimo, le strutture Family Selection, contesti più liberi rispetto a un village o club ma con la qualità garantita dagli standard Eden. Tra queste, per esempio, il Fabilia Family Resort di Milano Marittima, il Fabilia Family Resort a Lido di Jesolo, strutture programmate in esclusiva da Eden Viaggi e comodamente raggiungibili in auto.

L’apertura delle strutture è prevista a partire dalla seconda metà di giugno.