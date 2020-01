Eden Viaggi, in adv il catalogo Village primavera/estate

È in agenzia il catalogo Villaggi primavera/estate 2020 di Eden Viaggi; c’è anche una sezione dedicata all’autunno/inverno. Ci sono tante novità di prodotto nella nuova pubblicazione in diverse destinazioni del mondo, tutte firmate Eden Village: Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, Mar Rosso e Marsa Matrouh.

«Tante le novità per la stagione in arrivo che ci auguriamo superino i risultati raggiunti nel 2019; come sempre una vacanza in un Eden Village garantisce serenità e sicurezza, prima, durante e dopo – ha dichiarato Franco Campazzo, business unit director di Eden Viaggi – Le nuove proposte sono tutte degne di nota, sparse nei luoghi più belli del mondo, con la garanzia di avere incluso nel viaggio assistenza h24 con personale italiano, cucina italiana, animazione per ogni fascia di età grazie al Tarta e Jek Club e tante proposte di attività per vivere la vacanza al 100%».

Tra le new entry, l’Eden Village Porto Paros, struttura si trova a Naoussa, centro della vita notturna dell’isola delle Cicladi, ideale per coniugare il divertimento al relax e alla bellezza dell’arcipelago. L’hotel offre un’ampia gamma di servizi come le due piscine o la spiaggia, due ristoranti di specialità locali e internazionali e tre bar. Inoltre, per il divertimento di grandi e piccini, il parco acquatico “Aqua Paros” aperto da inizio luglio a inizio settembre dotato di ampia piscina. Sempre in Grecia Eden Village propone anche altre strutture nelle località di Rodi, Creta, Kos, Samos e nel Peloponneso.

Seconda novità, il rilancio della Tunisia. Tra le novità l’Eden Village Yadis Djerba, non lontano dal centro di Midoun; su una delle spiagge più incantevoli dell’isola di Djerba. Ambienti curati nei dettagli, ristorazione di alto livello e possibilità di trattamenti benessere nel centro di talassoterapia. Per la seconda novità, sempre in Tunisia, l’Ev El Borj nella località di Mahdia. Tipico resort mediterraneo, dalle caratteristiche case bianche e porte azzurre, sorge su una lunga spiaggia di sabbia. La vasta offerta comprende la spiaggia dedicata nella quale rilassarsi, cucina presso il ristorante con terrazza esterna e angolo show cooking con chef italiano.

In Egitto, a Sharm el Sheik, arriva l’Ev Club Reef Beach Resort, vicino a uno dei più bei tratti di barriera corallina del Paese. Sempre in Egitto si confermano il Caesar Bay Resort a Marsa Matrouh, il Tamra Beach a Sharm e il Gemma Beach Resort a Marsa Alam. A corredo è possibile aggiungere crociere sul Nilo.

In Spagna si confermano le strutture già presenti a catalogo per le destinazioni Ibiza, Maiorca e Minorca e nel catalogo è presente anche una sezione dedicata all’autunno/inverno 2020 per le destinazioni Caraibi, Africa e Oman.

CATALOGO MARE ITALIA E SARDEGNA. In l’Italia la nuova proposta arriva dalla Sardegna con l’Eden Village Alma Resort che sorge in un ambiente naturale intatto di fronte a una spiaggia nella baia di Cala Sinzias, a 4 km da Costa Rei e a 10 km da Villasimius. Ideale per chi desidera un soggiorno rilassante a contatto con la natura, in particolare per le famiglie con bambini, grazie alla possibilità di prenotare anche camere fino a 5 posti letto. Il villaggio di Colostrai introduce una baby lounge dedicata ai più piccoli (da 6 mesi a 3 anni) attrezzata con zona privacy allattamento, scaldabiberon, angolo fasciatoio con tutto l’occorrente per il cambio, sala nanna, e su richiesta servizio baby sitter; ed è il primo Eden Village pet friendly, con camere dedicate con veranda attrezzata, area recintata, kit di benvenuto e pulizia, animatore cinofilo e momenti di relax con simpatici aperitivi a 6 zampe.

Confermati gli Ev Altura e Li Cupulatti, quest’ultimo ideale per famiglie e amanti dello sport grazie alla presenza di tre campi da tennis, un campo da calcetto, un campo da basket, due campi da bocce, ping pong, nonché convenzioni con centro diving, pista di gokart, noleggio biciclette ed escursioni in mountain bike.

Nei cataloghi Mare Italia e Sardegna di Eden Viaggi anche la nuova linea Appartameglio, selezione di ville e appartamenti nelle località più rinomate e adatte alle famiglie, associate a servizi e strutture convenzionate. Le sistemazioni proposte possono ospitare fino a 7 persone, includono o sono convenzionate con ristoranti, bar, noleggi, spiagge private e lidi balneari, servizi di escursione, offrono un centro assistenza e tutte propongono attività di animazione e miniclub per i più piccoli, con la garanzia di assistenza disponibile h24. Le destinazioni che rientrano nell’offerta sono in Sardegna, nelle località di Costa Rei, Porto Cervo e Stintino, in Sicilia a San Vito Lo Capo e in Puglia a Ugento.

Il catalogo Mare Italia amplia l’offerta delle proposte Ciao Club, 10 strutture selezionate in varie regioni d’Italia come: Sicilia, Puglia, Abruzzo, Marche, Romagna e Toscana. Tra le novità principali il Ciao Club Conte di Cabrera a Marina di Modica e il Ciao Club Eloro a Noto, entrambi in Sicilia, a pochi km di distanza da località quali Noto, Modica, Scicli e Ragusa Ibla.

Si riconfermano in Sicilia il Ciao Club Le Dune, in Puglia i Ciao Club Gattarella e Koinè, ed entrano a catalogo proposte nel centro Italia, quali: i Ciao Club Centro Vacanze De Angelis a Marcelli di Numana e Ciao Club Parco dei Principi a Grottammare, nelle Marche, il Ciao Club Parco dei Principi a Giulianova in Abruzzo, il Ciao Club Spiaggia Romea a Lido delle Nazioni in Romagna e il Ciao Club Il Girasole a Follonica in Toscana. Tra le regioni presenti nella nuova edizione del catalogo anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, novità 2020, con villaggi e hotel per famiglie.

Infine, le proposte Voi Hotels, con le strutture: Voi Colonna Village (Golfo Aranci – Sardegna), venduta in esclusiva da Eden Viaggi e Alpitour, Voi Arenella (Siracusa – Sicilia), Voi Floriana (Simeri – Calabria) e Voi Alimini (Otranto – Puglia).

Eden offre la possibilità di annullare la vacanza senza penali fino a 7 giorni prima della partenza, poter usufruire sempre della miglior tariffa garantita, prezzi speciali per gli over 65, sconti per single che viaggiano con un bambino, nessun supplemento per chi viaggia da solo, nessun aumento sul carburante grazie al prezzo bloccato. Inoltre premia i clienti con Edenlife Card, carta vantaggi per tutti coloro che hanno prenotato una vacanza con Eden Viaggi, Eden Village e Ciao Club.