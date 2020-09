Eden Viaggi, accordo con Dr. Schär per la cucina gluten free

Siglata la partnership tra Dr. Schär Foodservice e Eden Viaggi che garantisce agli ospiti, che ne faranno richiesta in agenzia, la possibilità di usufruire di un’offerta gluten free targata Schär.

All’arrivo nella struttura, verrà consegnata una Welcome Box Schär by Eden Village, che contiene una selezione di 31 prodotti senza glutine dolci e salati che accompagneranno l’ospite durante l’intero soggiorno. A colazione, oltre ai prodotti contenuti nel kit, sarà possibile scegliere tra una vasta offerta di prodotti per la colazione a marchio Schär.

Gli chef degli Eden Village saranno, inoltre, sempre a disposizione, a pranzo e cena, per la preparazione di piatti senza glutine, così come il servizio di assistenza sarà sempre pronto a rispondere ad ogni richiesta.

«L’obiettivo di Dr. Schär Foodservice è migliorare la vita di chi deve seguire una dieta senza glutine, e potergli offrire la possibilità di mangiare fuori casa piatti gustosi, in totale serenità e sicurezza. In Eden Viaggi abbiamo trovato un partner affidabile, serio e attento quanto lo siamo noi alla qualità e alle esigenze della clientela», dichiara René Pfitscher, sales manager Foodservice Europe.

«Siamo entusiasti di potere comunicare questa collaborazione con Dr. Schär Foodservice, un partner importante che ci permette di continuare a migliorare l’offerta, mettendo ulteriormente l’accento su uno dei nostri punti di forza: la proposta food delle strutture Eden Village», aggiunge Loris Massè, operation & quality manager Eden Viaggi.