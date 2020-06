Eden riparte con promo e incentivi per le agenzie di viaggi

Eden Viaggi riparte mettendo in atto una serie di misure per favorire l’uscita dalla crisi derivata dall’emergenza Covid-19 delle agenzie di viaggi. Il tour operator parte del gruppo Alpitour World lancia vantaggi e iniziative per ripartire e viaggiare in sicurezza anche quest’estate.

Per quanto riguarda le condizioni commerciali, le policy “Ripartiamo” e “Eden è con te” danno la libertà di cancellare gratuitamente la propria prenotazione, fino a tre giorni prima della partenza prenotando entro il 30 giugno 2020: promo applicabili, oltre che ai pacchetti volo+hotel, anche a quelli solo land.

La garanzia Prenota Sicuro per tutti i prodotti solo land Italia è ora facoltativa. Ma, per tutti i prodotti (a esclusione di Anda), vengono comunque garantiti servizi generalmente inclusi nella Prenota Sicuro, ovvero Risolvo, il servizio di assistenza clienti attivo h24h; la quota di partecipazione; convenzioni e finanziamenti agevolati. È comunque sempre possibile aggiungere, all’atto della prenotazione, la polizza assicurativa prevista in abbinamento alla Prenota Sicuro e anche la polizza Prenota Sicuro Plus.

Per le agenzie – con l’operazione Ripartiamo – Eden Viaggi ha messo a disposizione una extracommission del 3% legata alla vendita dei pacchetti Mare Italia dei brand Eden Village e Ciao Club, che aumenta al 5% per le quattro strutture Voihotels a catalogo: Voi Alimini Resort in Puglia, Voi Arenella Resort in Sicilia, Voi Colonna Village in Sardegna e Voi Floriana Resort in Calabria.

Tutto il gruppo Alpitour ha garantito un’estensione di validità del voucher: un aumento del 10% del valore (del 15% se fruito con un servizio Voihotels e/o Neos) se utilizzato per partenze entro il 31 ottobre 2020 (a esclusione del mese di agosto).

In tema di tariffe, Eden ha messo a punto un pricing competitivo per tutti i brand, reso più vantaggioso grazie alle migliori condizioni offerte a chi prenota con anticipo. Si conferma la garanzia Prenota Prima, con il Superprice e la formula “senza pensieri”, che dà la possibilità di cambiare idea sostenuta dal Miglior Prezzo Garantito, con cui il cliente si assicura la tariffa migliore disponibile di una determinata struttura al momento della prenotazione.

«Il grande lavoro che abbiamo svolto in questi mesi è il completamento di una fase di preparazione alla ripartenza che ha avuto come obiettivo principale lo sviluppo del prodotto, con l’aumento delle proposte Italia e le azioni rafforzative messe in essere sulle leve commerciali e di pricing – spiega Angelo E. Cartelli, direttore commerciale Eden Viaggi – Azioni che vanno di pari passo con un costante aggiornamento sulle aperture delle strutture e sui nuovi protocolli post Covid, che garantiscano la tutela della sicurezza dei clienti».

Ecco, in sintesi, l’offerta di prodotto del tour operator. Si parte dal Mare Italia, con pacchetti viaggio in strutture come gli Eden Village, i Ciao Club e la novità Appartameglio. Inoltre c’è la nuova offerta Italia del brand Margò, con 136 strutture selezionate in Sardegna, Puglia e Sicilia (masserie nell’entroterra salentino, villette a Lampedusa, residence sulle più celebri spiagge sarde) e in altre 10 regioni.

Riapre la programmazione Margò nel Mediterraneo, con Spagna e Baleari, Croazia e Grecia. A questo si aggiungono le proposte del marchio Anda che approda in Italia con tre differenti tour in Sardegna, Puglia e Sicilia.

Infine, una fitta programmazione di voli charter Neos, cui si andranno a sommare con l’apertura delle frontiere anche Spagna, Grecia, Egitto e Tunisia per raggiungere settimanalmente le destinazioni.

Tutta l’offerta con partenze fino al 31 ottobre 2020 è disponibile sul Portale Agenti, al quale da quest’anno è stato affiancato anche per Eden Viaggi Easy Book, il booking online di Alpitour World attraverso il quale gli agenti di viaggi potranno prenotare i pacchetti dei brand Eden dal 1° novembre 2020, incluse le proposte del marchio Made.