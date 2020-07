Eden Margò ti invita al ristorante con la promo Cena Omaggio

Margò ha lanciato la campagna Cena Omaggio “Margò ti invita al ristorante”, abbinata a Eat Around, la formula che permette, attraverso l’acquisto di voucher (dagli 8 ai 16 euro per persona, in base alla meta), di pranzare o cenare in locali tipici o tra i più interessanti della destinazione.

Tutti i clienti Margò, che acquisteranno un pacchetto volo+hotel con un minimo di 5 notti, avranno diritto a un voucher per la cena omaggio (uno per cliente e consegnato in destinazione) da utilizzare in un ristorante prescelto aderente alla promozione, da utilizzare quando si preferisce nell’arco della vacanza.

«Con questa campagna vogliamo far sperimentare direttamente ai nostri clienti la maggior convenienza di Margò rispetto al web, dichiarata nel payoff del marchio – ha detto Alessandro Gandola, business unit director di Margò – Un viaggio è fatto soprattutto di esperienze che ruotano intorno al soggiorno: il food è sicuramente una di queste».