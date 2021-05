Ecuatoriana Airlines sceglie la rappresentanza di Discover The World













Dopo il lancio in anteprima della scorsa settimana, ora Ecuatoriana Airlines annuncia di aver seleziona Discover The World per gestire le vendite sui mercati nazionali e internazionali, ovvero, oltre all’Ecuador nei seguneti Paesi: Colombia, Perù, Usa, Canada, Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda e Regno Unito.

Ecuatoriana Airlines, durante la presentazione online, ha svelato anche il suo nuovo logo, caratterizzato dalla figura stilizzata di un colibrì. Questa scelta simboleggia l’impegno della compagnia aerea a lavorare sodo per conto dei suoi clienti e a portare i sapori e i colori del bellissimo Ecuador nell’esperienza dei passeggeri.

«Con Ecuatoriana Airlines e Discover the World, è iniziata una nuova era per il turismo ecuadoriano – ha affermato Eduardo Delgado, presidente e ceo della compagnia aere – Abbiamo scelto Discover the World come nostro partner per la vasta conoscenza del mercato ecuadoriano e gli ottimi rapporti che intrattiene con le agenzie di viaggio e i tour operator».

«Insieme a Ecuatoriana Airlines continueremo ad impegnarci a lavorare per riattivare il turismo nazionale e internazionale in Ecuador. Stiamo semplificando l’accesso agli aeroporti, alcuni dei quali sono stati chiusi per lungo tempo e offriremo tariffe convenienti in tutto l’Ecuador – ha aggiunto Eduardo Delgado Rocío de Díaz, direttore di Discover the World Ecuador – Ci uniamo alla visione di Ecuatoriana Airlines offrendo agli ecuadoriani ed ai turisti un servizio unico, caloroso ed eccellente con i più alti standard di sicurezza».