Ectaa promuove il bando Ue che sostiene agenzie e t.o.













L’Ectaa partecipa ai nuovi bandi europei per le piccole e medie imprese del turismo che vogliono sviluppare le loro pratiche di sostenibilità. Il progetto si chiama Sustour ed è dedicato tour operator ed agenzie di viaggi europee che vogliano incrementare le loro performance in termini di sostenibilità. È quest’ultimo, infatti, il vero tema del post Covid (guerra a parte) secondo l’associazione europea, e l’industria dei viaggi gioca un ruolo fondamentale nell’intermediare tra territorio, turisti, fornitori e consumatori, influenzando gli usi e i consumi turistici nelle destinazioni.

Il programma Sustour prevede una selezione di almeno 175 Pmi europee che saranno supportate per lo sviluppo di pratiche e certificazioni di sostenibilità. Le aziende riceveranno co-finanziamenti UE ed è possibile rispondere alla call fino al 10 maggio 2022. Il programma di supporto tecnico avrà quindi inizio a fine giugno e terminerà dopo un anno.

«Invitiamo tour operator ed agenzie di viaggio a cogliere le opportunità offerte da questo progetto europeo e contribuire così al progresso verso una maggiore sostenibilità di tutto il settore turistico – ha detto Pawel Niewiadomski, presidente Ectaa – Come attori fondamentali dell’industria, abbiamo la responsabilità di pensare alla sostenibilità del presente e delle future generazioni»

Il programma di sostegno alle piccole e medie imprese Sustour si rivolge agli operatori turistici con un mix di training online, corsi in presenza, coaching, tutti tenuti da professionisti riconosciuti del settore. Le aziende selezionate riceveranno dei voucher da spendere in questi servizi per un ammontare massimo di 6.000 euro.