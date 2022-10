Ectaa nomina Gabriele Milani deputy chairman tourism commitee

Nuova nomina in casa Fto – Federazione Turismo Organizzato, che vede il suo direttore nazionale Gabriele Milani ricevere durante il meeting di Bruxelles la nomina di deputy chairman tourism commitee di Ectaa, la European travel agents and tour operators associations.

“Questo significa più peso in Ectaa per Fto e, sopratutto, per il turismo italiano – si legge sui profili social dell’associazione guidata da Franco Gattinoni – L’obiettivo di costruire un nuovo futuro per il turismo organizzato si realizza anche intensificando i rapporti con le agenzie di viaggi europee, aprendosi all’internazionalizzazione e dialogando in modo costruttivo e propositivo con le istituzioni fuori dai confini nazionali”.

A Bruxelles Ectaa ha organizzato un’intensa giornata di lavori per discutere le tematiche fondamentali del turismo organizzato. Al centro la direttiva pacchetti, che come spiegato da Fto “va assolutamente riscritta garantendo maggiori diritti alle imprese, senza trascurare la tutela dei consumatori”. Inoltre, durante un panel ad hoc si è parlato di trasporto aereo: “si è ribadita la necessità di fare fronte comune nel rivedere i diversi rapporti tra fornitori”, ha aggiunto l’associazione.