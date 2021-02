Ectaa e Net dettano all’Europa l’agenda per la ripartenza













Un unico sistema di monitoraggio sanitario in Europa per dare certezze nella ripartenza dei viaggi, sia ai consumatori che agli operatori dell’industria turistica: è uno dei punti centrali del nuovo appello di Net, Network for the European Private Sector in Tourism, rete internazionale di associazioni di categoria del trade, rivolto ai governi europei.

Un appello condiviso dall’Ectaa che rileva come sia indispensabile fornire un quadro omogeneo nel controllo sanitario per tutti i paesi Ue, per riavviare l’attività nel mondo dei viaggi.

Nello specifico l’appello di Net si concentra su alcuni passaggi-chiave, quali l’accelerazione dei tassi di vaccinazione in tutto il continente e l’adozione di un approccio comune europeo che definisca tassi di incidenza e restrizioni omogenee. Inoltre Net chiede la creazione di un sistema unico per test efficienti che possano abolire i requisiti di quarantena e altre restrizioni alla libera circolazione delle persone, nonché la realizzazione di un modulo di localizzazione digitale dei passeggeri-turisti per tutte le modalità di trasporto.

Infine il network propone l’uso di test antigeni in sostituzione dei test Pcr, offrendo tempestivamente, entro i 5 giorni, le informazioni in merito ad eventuali restrizioni e requisiti di accompagnamento per tutti i viaggi.

In tal senso Ectaa si allinea alle richieste di Net perché è molto preoccupata per la continua modifica delle regole e delle restrizioni di viaggio. Nel documento che Net ha diffuso pochi giorni fa c’è anche un pressante appello affinché vengano assicurati i sostegni finanziari per consentire all’industria dei viaggi di resistere in questo difficile periodo di inattività.