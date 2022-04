Ecommerce, sicurezza e lavoro:

le sfide del travel per il Wttc













“È il momento di riscoprire il viaggio”. Con questo slogan, si è aperto ufficialmente a Manila il 21° global summit del Wttc (World Travel & Tourism council), l’organizzazione che riunisce oltre 200 aziende del settore turistico in tutto il mondo; all’insegna di una ritrovata stagione dei viaggi che deve fare i conti con nuove regole e un nuovo mercato. Sostenibilità, ecommerce e regole comuni tra i Paesi sono i punti più importanti affrontati nel primo giorno del summit.

Si tratta del primo evento del settore di queste dimensioni che si svolge in presenza e il primo ringraziamento di Julia Simpson, ceo del Wttc, è andato al governo delle Filippine, rappresentata dalla segretaria del Turismo, Bernadette Romulo-Puyat, per aver deciso di ospitare l’evento dimostrando, in questo modo, che anche in Asia si può riaprire al turismo mantenendo la sicurezza di clienti e lavoratori.

Ma il tema ricorrente di questo evento, al quale stanno partecipando oltre 2mila delegati, è quello dell’ambiente. Una battaglia che il Wttc si è intestata già da alcuni anni ma che adesso è diventata un obiettivo condiviso da tutte le aziende del settore e, soprattutto, una richiesta del mercato.

«Per oltre 30 anni – ha detto Simpson – il Wttc si è dato l’obiettivo di mettere in evidenza il valore economico e sociale di questo settore. Ma è stata la pandemia a far capire veramente ai leader le dimensioni di questo valore. Per quasi 10 anni, siamo cresciuti superando i livelli dell’economia globale. Il Covid ha cambiato tutto. Adesso, il nostro obiettivo è quello di recuperare il terreno perduto. Se le Filippine hanno avuto il coraggio di riaprire, per esempio, la Cina è invece ancora chiusa. E stiamo parlando di una potenza mondiale. Ai governi chiedo di ascoltare la scienza e riaprire i confini. Aprire le loro economie e permettere ai milioni di personedi tornare a vivere e produrre grazie ai redditi legati ai viaggi e al turismo».

Anticipando i dati che saranno diffusi in giornata, Simpson ha annunciato che per la fine di quest’anno l’industria del travel prevede di avvicinarsi al Pil del 2019: 8,35 trilioni di dollari contro i 9,6 di tre anni prima.

«Si dice che la necessità è la madre delle invenzioni. Durante questa crisi abbiamo visto consolidarsi l’ecommerce come il vero dna del business. Nel settore del travel, la tecnologia digitale ha scavalcato alcuni dei vecchi sistemi analogici e manuali. Ma il problema è che le soluzioni sono state individuate senza un coordinamento tra i vari Paesi – ha ricordato il ceo del Wttc – Questo ha prodotto un mosaico di sistemi che mettono in crisi la fiducia del cliente che si trova ad affrontare costosi test e regole che cambiano di continuo. Se vogliamo sopravvivere a un’altra pandemia, dobbiamo inserire le informazioni sulla salute dei viaggiatori nei loro documenti secondo un sistema comune. Sull’esempio di quello che ha fatto l’Unione europea con il green pass che è adottato, adesso, da 62 diversi Paesi. Troviamo un sistema unico per il mondo intero».