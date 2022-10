Ecoluxury Fair, la quinta edizione dal 10 novembre a Roma

Quinta edizione di Ecoluxury Fair in programma a Roma dal 10 al 12 novembre. Tre giorni di incontri, confronti, esperienze tra operatori della travel industry impegnati nella promozione di progetti sostenibili, a Palazzo Taverna, che avranno come apertura un forum tematico – “Tourism & Sustainability” – dove esperti parleranno di tematiche legate alla sostenibilità in modo trasversale, spaziando dalla formazione alla ricerca, dagli investimenti alle case history. Epilogo dell’evento sarà un fam trip nella capitale, dedicato ai buyer, a testimonianza di come la sostenibilità sia compatibile con progetti d’alta gamma.

Ecoluxury Fair 2022 porta a Roma 450 player tra espositori (boutique hotel, crociere, vettori, enti, suddivisi in Wedding, Smart mobility, Cultura e Archeologia, Sport e Shopping experience), buyer (agenzie italiane e internazionali specializzate nel lusso, organizzatori di eventi) e associazioni, istituzioni nonché professionisti del mondo del turismo e della sostenibilità.

Main sponsor di questa quinta edizione, patrocinata dal Comune di Roma, sono Arabia Saudita, Israele e Ita Airways.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento di numerosi buyer stranieri. Il progetto consiste nell’attrarre addetti ai lavori dei vari segmenti del turismo, dalle agenzie di viaggi ai fornitori, dai proprietari di retreat a enti del turismo e compagnie aeree, ferroviarie e di navigazione, suggerendo la necessità di operare un giving back in tourism: esempi virtuosi di una nuova generazione di hospitality ecologicamente e socialmente responsabile, allineata ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

«Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di questa quinta edizione della Ecoluxury Fair – afferma Enrico Ducrot, ideatore di Ecoluxury Fair, ceo Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante – L’evento ha raccolto l’adesione di un numero considerevole di partecipanti tanto che non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Il lusso è cambiato, rinnovando comunque la sua capacità di fare leva da un lato sull’economia e dell’altro sul miglioramento delle condizioni delle comunità. Personalmente, ci ho sempre creduto e da sempre ho cercato di proporre un turismo fondato sulla sostenibilità a tutto tondo, ambientale e sociale, così come di stimolare progetti e un confronto tra i vari attori del settore che potessero contribuire a diffondere questa modalità di concepire il viaggio e di fare impresa. Ecoluxury Fair, in tutte le sue edizioni e in particolare quest’anno, porta in una manifestazione business oriented il messaggio di come l’essere virtuosi premi tutti, imprenditori, filiera, viaggiatori».

Enrico Ducrot ha cominciato nel 2006 a concepire un incubatore che amalgamasse strutture ricettive d’alta gamma con progetti dedicati alle comunità locali, all’ambiente e alla conservazione del patrimonio socio-economico e storico-culturale. Ha fatto nascere Ecoluxury – sorta di directory green per strutture ricettive nel mondo, che fossero a misura d’uomo, a misura di ambiente, e incredibilmente raffinate – che oggi annovera 160 strutture ricettive, di cui 80 hanno sviluppato progetti legati alla sostenibilità, articolati in quattro macro aree: Biosfera, Sviluppo, Green e Heritage.

«Abbiamo costruito un network unico al mondo – aggiunge Ducrot – Siamo partiti selezionando piccole strutture hospitality di lusso che adottassero un protocollo di sostenibilità concretamente visibile dagli ospiti, e che generassero impatti positivi anche nel proprio territorio. Oggi parliamo di 60 nazioni in sei continenti e 118 progetti. Noi non siamo un ente certificatore ma verifichiamo tali progetti».

IL PROGRAMMA. La mattina di giovedì 10 novembre sarà dedicata al forum. In serata ci sarà il welcome party in una location nel centro di Roma accoglierà tutti i partecipanti della fiera.

Nel pomeriggio di giovedì e per l’intera giornata di venerdì 11 si svolgeranno gli incontri B2B. Della durata rigorosa di 15 minuti ciascuno, consentono di partecipanti di ottimizzarne una sessantina in due giorni. Un software gestisce l’agenda, assegnando il 50% ai fornitori espositori e il 50% ai visitatori.

Sabato 12 novembre Ecoluxury Fair si concluderà alle ore 12 e cederà il passo al fam trip offerto ai buyer. Il tour combinato dell’antico Stadio di Domiziano e il moderno Stadio Olimpico, il Forum Music Village, il tempio della musica in cui Ennio Moricone compose le sue più famose e premiate colonne sonore, Palazzo Venezia, il maestoso edificio del XV secolo che fu residenza di cardinali, papi e ambasciatori. Condizioni atmosferiche permettendo, sarà possibile effettuare anche il giro dei camminamenti con apertura esclusiva.