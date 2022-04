Ecoluxury di Ducrot in fam trip all’Oasyhotel in Toscana













Si è da poco concluso il primo fam trip organizzato da Ecoluxury – Retreats of The World: protagonista l’Oasyhotel, in Toscana, situato all’interno di Oasi Dynamo che si estende su un’area di oltre 1000 ettari.

È la prima struttura realizzata in Italia in base a un progetto più ampio che prevede la creazione di aree ricettive all’interno delle Oasi affiliate Wwf. Una nuova ospitalità sostenibile che valorizza luoghi con atmosfere esclusive e autentiche, in cui l’ospite può vivere tutti i benefici della natura.

«Sono molto felice di questo nostro primo fam 2022 presso l’Oasyhotel, che ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere una territorialità italiana poco nota – conferma Enrico Ducrot, cep di Ecoluxury e ad di Viaggi dell’Elefante – Gli agenti di viaggi invitati hanno potuto passare due notti in un luogo unico, un lodge con servizi di alta gamma a stretto contatto con la natura e il territorio. Voglio infine ringraziare i partecipanti per essere entrati completamente in sintonia con la filosofia del progetto nel rispetto del Giving Back in Tourism e dell’Agenda 2030».