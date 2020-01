Eco-lusso e spedizioni in crociera: l’exploit dell’Antartide

Sale continuamente il numero di turisti che ogni anno visita l’Antartide, continente della Terra circostante il Polo sud su cui le agenzie di viaggi che lavorano con il segmento luxury hanno iniziato ad alzare il tiro. Secondo l’International Association for Antarctica Tour Operators, nella stagione 2018-19, le visite alla destinazione sono ammontate a 56.168, con una crescita del 53% rispetto ai 36.702 turisti del 2014-15.

Ovviamente, come riporta anche Business Insider, 56mila turisti rappresenta una cifra relativamente bassa se paragonata ai grandi numeri del travel internazionale, ma diventa un risultato importantissimo se vengono considerati fattori come il tempo, la distanza e il costo, con quest’ultimo che per viaggi di fascia media arriva a circa 11mila dollari.

Diversi gli investimenti previsti per portare sempre più turismo in Antartide: nel 2020 Lindblad Expeditions presenterà la National Geographic Endurance da 126 passeggeri, con camere esterne a forma d’igloo. Per il 2021, invece, Ponant sta sviluppando la prima nave da esplorazione polare, mentre Silversea Cruises aggiungerà un servizio di Business Class sui jet, chiamato Antarctica Bridge, che permetterà ai passeggeri di risparmiarsi il viaggio di 48 ore lungo il Canale di Drake.

Grandi, quindi, le attese per il 2020, che tra l’altro è un anno importante per l’Antartide in quanto segna il bicentenario da quando Nathaniel Palmer ha rivendicato la scoperta del continente.