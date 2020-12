Arriva la raccolta di reportage Appunti di Viaggio 2020

“È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa”, diceva Voltaire. E nonostante, in quest’anno di pandemia, ci siamo a tratti illusi di poter viaggiare dal divano sulle ali di un iPhone, la nostra consapevolezza è tutt’altra: la realtà virtuale non potrà mai sostituire la “realtà reale”. Arriva, perciò, come un amuleto la nuova edizione di Appunti di Viaggio: una pubblicazione di buon auspicio dei migliori reportage 2020 de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

L’Italia domina la scena con la sua Tuscia in fiore e l’Alto Adige del Lago di Caldaro, ma c’è anche il lungo raggio – Mauritius e Capo Verde – testimonianza dei primi mesi dell’anno, quando viaggiare su certe traiettorie era ancora consentito. E poi l’Europa: la Penisola Calcidica greca visitata nel pieno dell’emergenza sanitaria, nel rispetto delle nuove norme. Su tutto il racconto di una crociera dell’era Covid: primo e indiscusso modello di “travel bubble”, la bolla di sicurezza che ci consentirà di tornare a viaggiare.

