Ecco il protocollo sicurezza e relax di The Dedica Anthology

Da Roma a Venezia, da Budapest a Praga. Il gruppo alberghiero The Dedica Anthology ha implementato un protocollo di misure per riaccogliere gli ospiti, ridisegnando i propri spazi e rituali per proteggere clienti, dipendenti e collaboratori e rendere le proprie strutture italiane ed europee oasi sicure e rilassanti, a seguito dell’allerta Covid-19.

Il documento prevede una revisione dell’intera esperienza, dal momento precedente all’arrivo fino alla partenza dell’ospite, rinforzando i controlli di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, intensificando l’utilizzo della tecnologia e appellandosi al senso di responsabilità individuale e collettiva del brand Dedica.

Il portfolio di hotel include Palazzo Naiadi a Roma, Grand Hotel dei Dogi e Hotel Bellini a Venezia, New York Palace e New York Residence a Budapest e Carlo IV a Praga.

Garantita la massima flessibilità, con tariffe cancellabili fino a 24 ore prima dell’arrivo. Sarà possibile effettuare early check in e late check out senza extra fee.

Appena arrivati in hotel, gli ospiti riceveranno un kit comprensivo di mascherina, guanti, salviette e gel igienizzanti e potranno usufruire del servizio di check in anticipato per accedere alla propria camera. Anche le usuali operazioni al desk del ricevimento si svolgeranno a distanza di sicurezza.

Gli spazi pubblici e privati saranno regolarmente sanificati seguendo stretti controlli che prevedono l’impiego di prodotti altamente professionali. Il rituale di disinfezione delle mani sarà facilitato in tutti gli spazi pubblici.

Per usufruire dei servizi di ristorazione (colazione, pranzo, cena), la formula room service sarà estesa a tutti gli ospiti, senza alcun costo aggiuntivo. L’ospite potrà ordinare dalla camera e consultare i menù digitali dal proprio device tramite un Qr code. I menù saranno visibili anche sui canali social della struttura.

L’organizzazione di piccoli meeting ed eventi sarà agevolata da soluzioni flessibili e personalizzabili, nel rispetto delle norme vigenti.

Gli ospiti che viaggiano per lavoro avranno inoltre a disposizione il pacchetto Room For A Day, che prevede la privatizzazione per l’intera giornata di una camera o di uno spazio dedicato attrezzato con servizi business, security kit e formula light lunch per tutti i partecipanti. Il pacchetto è completamente personalizzabile a seconda dell’orario di arrivo e partenza degli ospiti.

Il concierge sarà a disposizione per incontrare qualsiasi specifica necessità, così come per i clienti che vogliano esplorare la città da una prospettiva diversa. A disposizione un ventaglio di esperienze da vivere sia in hotel, come picnic in giardino e mixology class, sia all’esterno, come visite guidate in sidecar e laboratori sugli antichi mestieri in botteghe storiche locali, che si potranno svolgere in coppia o in famiglia nel rispetto delle norme.

Tutti i dipendenti sono stati sottoposti a training intensivo per poter operare nella piena tranquillità di colleghi e ospiti.