Ecco il nuovo Mondo di Babbo Natale di Giver













Da oltre 15 anni Giver Viaggi e Crociere programma il Mondo di Babbo Natale. E il 2021-2022 non fa eccezione, con i voli diretti da Milano Malpensa a Rovaniemi, che permettono di evitare lo scalo di Helsinki alle famiglie con bambini.

Ecco le date di partenza programmate: Sant’Ambrogio/Immacolata, dal 5 al 8 dicembre e dal 8 al 11 dicembre; Natale, dal 23 al 27 dicembre; tra Natale e Capodanno, dal 27 al 30 dicembre; Capodanno, dal 30 dicembre al 2 gennaio; Epifania, dal 2 al 6 gennaio e dal 6 al 9 gennaio;

Le quote di partecipazione, oltre al volo diretto da Milano su Rovaniemi, o il volo di linea da Roma via Helsinki, includono: trattamento di mezza pensione in alberghi dalle 3 alle 4 stelle; trasferimenti in autopullman a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale; escursione notturna all’Aurora Borealis Camp per avvistamento dell’aurora boreale con assistenza Giver in lingua italiana; assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a Rovaniemi; abbigliamento termico per il soggiorno a Rovaniemi.

L’operatore ha da poco presentato il catalogo completo 2021-2022 Il Grande Nord Inverno.

In concomitanza con le partenze per il Mondo di Babbo Natale (8, 23, 27, 30 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022) con il volo diretto da Milano Malpensa per Rovaniemi, Giver propone la Lapponia svedese con due esperienze di viaggio in due strutture: l’Haparanda Stadshotellet di Haparanda e l’Arctic Mansion Filipsborg a Kalix. Entrambe saranno un campo base per vivere l’inverno artico in lapponia e dedicarsi all’avvistamento dell’aurora boreale. Per Haparanda sono previste anche partenze con accompagnatore e voli di linea della durata di 4 giorni per le date del 20 gennaio, 10 febbraio, 10 e 18 marzo.